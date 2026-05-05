Musk "iba a golpearme", dice cofundador de OpenAI en juicio en EE.UU.

El presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, dijo ante un jurado de California el martes que el multimillonario Elon Musk lo amenazó físicamente en una confrontación ocurrida en 2017, al testificar que el magnate salió furioso luego de que se le negara el control absoluto de la entonces naciente firma de inteligencia artificial.

"De hecho pensé que iba a golpearme", afirmó Brockman en el segundo día de su comparecencia en el juicio por la demanda que Musk presentó contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman.

Musk acusa a la compañía de traicionar su misión original sin ánimo de lucro.

De acuerdo con Musk, la empresa cambió a una estructura lucrativa y malversó su donación fundacional de 38 millones de dólares para construir una firma avaluada hoy en 850.000 millones de dólares.

OpenAI señala que Musk se retiró de forma voluntaria tras su fallido intento de tomar el control de la empresa y desde entonces se convirtió en su rival directo a través de su propia startup de inteligencia artificial, xAI.

Brockman también testificó que cuando Musk anunció su salida de OpenAI en febrero de 2018, le dijo a los empleados que pretendía desarrollar una IA en Tesla, sin tener en cuenta la seguridad.

"Si las ovejas dictan la seguridad y los lobos no, entonces no tiene caso", aseguró Brockman que Musk supuestamente dijo a los empleados en ese entonces.

El equipo de defensa de OpenAI alega que la cronología del caso prueba que Musk estaba totalmente al tanto del giro comercial de la empresa y que su demanda, radicada en 2024, luego de que lanzara a su rival xAI, carece de mérito.

Brockman explicó que OpenAI gasta actualmente unos 50.000 millones de dólares en poder de cómputo, en comparación con solo 30 millones en 2017. Sostuvo que el enorme costo de esta tecnología jamás hubiera sido consistente para una organización benéfica.

Brockman reconoció el lunes que posee una participación en OpenAI valorada actualmente en 30.000 millones de dólares.

Se espera que Altman testifique a inicios de la próxima semana.