Nagelsmann celebra la paciencia y la intensidad de Alemania en su debut

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, destacó la "paciencia" y la "intensidad adecuada" mostradas por su equipo en la goleada 7 a 1 sobre Curazao, este domingo en Houston, en el estreno de la Mannschaft en el Mundial de Norteamérica 2026

Alemania firmó un buen inicio de partido, aunque Curazao logró empatar en su primera ocasión. "Igualó en su primer remate, un balón ligeramente desviado", recordó Nagelsmann en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"Fue interesante ver cómo iba a reaccionar el equipo a eso porque, por supuesto, tenemos en mente los dos últimos torneos", señaló el técnico, en referencia a las eliminaciones en la fase de grupos de los Mundiales de 2018 y 2022.

"Durante cinco o seis minutos, el rival ganó muchísima confianza, estuvimos un poco demasiado estáticos, pero después nos recompusimos muy bien", agregó el seleccionador alemán.

"En la segunda parte controlamos muy bien, defendimos todo bien, nos creamos muchas ocasiones, marcamos muchos goles, a balón parado, en jugada, en transiciones tras recuperación. También tuvimos distintos goleadores y, al final, no es tan sencillo marcar siete goles, así que estamos muy satisfechos", resumió.

En términos generales, Nagelsmann consideró que Alemania mostró "paciencia" y jugó con "la intensidad adecuada", además de ofrecer una actuación que invita al optimismo de cara al resto del torneo.

Esta victoria en el debut "nos da un poco de tranquilidad, pero no nos vamos a dormir en los laureles", aseguró el entrenador.

Alemania continuará su participación en el Mundial de Norteamérica 2026 frente a Costa de Marfil en Toronto y posteriormente se medirá a Ecuador en East Rutherford (Nueva Jersey).