Nagelsmann descarta renunciar tras eliminación de Alemania

El seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, descartó renunciar a su cargo tras la inesperada eliminación de la Mannschaft este lunes ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

Los tetracampeones del mundo perdieron en penales 4-3 luego de empatar a un gol con la Albirroja en Boston. Es la primera vez que los alemanes caen en una tanda desde el punto blanco en una Copa del Mundo.

"No soy alguien que escape de las cosas y esta no es la primera vez, por desgracia, en que las cosas no han salido bien. Hay asuntos en los que no voy a meterme en detalle ahora, pero hay algunos cambios que hacer", dijo en la rueda de prensa posterior al partido, según la interpretación al español de la FIFA.

"Pero no voy a abandonar solo porque nos han eliminado ahora. Si la Federación Alemana de Fútbol quiere que continúe, voy a continuar", agregó el entrenador, el más joven del certamen con 38 años.

Nagelsmann consideró que su país "ya no es uno de esos equipos de primera línea" en los mundiales, debido a la reciente eliminación y a las caídas en las fases de grupo en Rusia 2018 y Catar 2022.

"Hay cosas que hay que abordar en el futuro, por ejemplo, no tenemos muchos laterales izquierdos disponibles", afirmó el DT.

El timonel alemán consideró que su equipo "no dio lo suficiente" en el juego ante los paraguayos, que con su victoria protagonizaron la mayor sorpresa del Mundial hasta ahora.

"Hay algunos equipos que pueden hacerte daño si no te puedes defender bien, esto duele mucho", apuntó. "No hemos podido mantener el ritmo, el contrincante después del empate parece que se resintió un poco. No hemos creado suficientes oportunidades".

El seleccionador consideró, además, "muy polémica" la decisión del árbitro marroquí Jalal Jayed de invalidar un gol de Jonathan Tah (102') en el tiempo extra por una supuesta carga contra el portero paraguayo.