Nara Organics retira fórmula infantil vendida en Target de EE.UU. tras brote de botulismo infantil

SAN FRANCISCO (AP) — Nara Organics retiró del mercado su fórmula orgánica para bebés, vendida en tiendas Target de Estados Unidos y en línea, tras un brote de botulismo infantil en varios estados, informaron autoridades federales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) indicó que tres bebés de entre dos y cinco meses enfermaron en abril y mayo en California, Pensilvania y Washington después de consumir la fórmula en polvo orgánica de leche entera de Nara Organics, que también se vende en Nara.com.

La agencia señaló que fueron hospitalizados y recibieron el tratamiento aprobado por la FDA para el botulismo infantil.

El botulismo infantil es una enfermedad rara pero grave que se presenta en bebés menores de un año, cuyo microbioma intestinal aún es inmaduro. Se produce cuando los lactantes ingieren bacterias con esporas que generan una toxina en el intestino.

Los síntomas incluyen estreñimiento, mala alimentación, párpados caídos, tono muscular débil, dificultad para tragar y problemas respiratorios, entre otros.

Los bebés que desarrollen esos síntomas necesitan atención médica inmediata. El único tratamiento es BabyBIG, un medicamento intravenoso elaborado a partir de plasma sanguíneo de personas inmunizadas contra el botulismo.

La FDA afirmó que la fórmula infantil orgánica de leche entera de Nara Organics representa menos del 1% de toda la fórmula infantil vendida en Estados Unidos, y que el brote no genera preocupaciones de escasez.

En un comunicado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (Cdc, por sus siglas en inglés) instaron a quienes tengan la fórmula a dejar de usarla de inmediato. Añadieron que la fórmula se fabrica en Europa, pero se vende únicamente en Estados Unidos.

Los Cdc recomendaron que cualquier persona con una lata abierta tome una foto, registre el número de lote y la fecha de caducidad, y vigile a sus bebés por si presentan síntomas.

“Etiquétela como ‘NO USAR’ y manténgala guardada en un lugar seguro, alejada de otros artículos con los que alimenta a su bebé, durante al menos un mes”, indicaron los Cdc. “Si no aparecen síntomas después de un mes, deseche la fórmula sobrante”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.