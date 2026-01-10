NASA prevé evacuación médica de astronautas de la EEI el 14 de enero

Los miembros de la tripulación de la NASA a bordo de la Estación Espacial Internacional podrían regresar a la Tierra tan pronto como el miércoles, informó la agencia espacial estadounidense, después de que un problema médico obligara a su regreso anticipado.

"La NASA y SpaceX tienen previsto desatracar la Tripulación 11 de la Estación Espacial Internacional no antes de las 5 p.m., hora del este, del 14 de enero, con un amerizaje frente a la costa de California previsto para la madrugada del 15 de enero, dependiendo de las condiciones meteorológicas y de recuperación", señaló la agencia en una publicación en X.

El director de la NASA, Jared Isaacman, anunció el jueves que la tripulación regresaría antes de lo previsto debido a un problema médico. Aunque no dio detalles, dijo que el astronauta afectado está estable.

También aclaró que el regreso anticipado no es una emergencia, sino que es una decisión que se tomó por "el riesgo persistente".

Los cuatro astronautas de la Tripulación 11 de NASA-SpaceX están en su misión desde el 1 de agosto. Estas expediciones suelen durar alrededor de seis meses, por lo que estaba previsto que regresaran a la Tierra en las próximas semanas.

El administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, dijo que "es la primera vez" que hacen "una evacuación médica controlada desde el vehículo. Así que eso es inusual".

Los tripulantes son los astronautas estadounidenses Michael Fincke y Zena Cardman, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov.