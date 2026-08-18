NASA revela imágenes del cráter que dejó el choque de un cohete de SpaceX con la Luna

La NASA reveló el martes nuevas imágenes del cráter que dejó la colisión de un cohete de SpaceX con la Luna a comienzos de agosto

Las fotografías fueron tomadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO, en inglés) entre el 11 y el 12 de agosto, y muestran el impacto causado por la parte superior del Falcon 9 de SpaceX en la superficie lunar

La colisión se produjo el 5 de agosto

Científicos de la agencia espacial de EE.UU. determinaron que tiene 18 metros de ancho y menos de 3 metros de profundidad, de acuerdo con la longitud de su sombra

El Falcon 9 fue lanzado en enero de 2025; transportaba el módulo Blue Ghost 1 de Firefly Aerospace, una misión privada que logró un alunizaje suave en la Luna

La agencia espacial coreana ya había publicado imágenes del sitio del impacto el pasado 6 de agosto

El LRO, en funcionamiento desde 2009, da la vuelta a la Luna de polo a polo cada dos horas, mientras que la Luna rota bajo él

Las imágenes capturaron varios ángulos que mostraron distintas características, como vetas más claras y más oscuras extendiéndose alrededor del cráter

En un comunicado, la NASA explicó que las vetas oscuras "están formadas por polvo superficial y rocas alteradas durante mucho tiempo por el viento solar, los rayos cósmicos galácticos y los impactos de micrometeoritos", que fueron expulsados por la colisión desde unos 45 centímetros por debajo de la superficie

Las vetas más claras que bordean el borde del cráter eran material reciente excavado desde capas más profundas del subsuelo