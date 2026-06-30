Nasdaq cierra su mejor trimestre desde la pandemia de Covid-19 (21\%)

El Nasdaq, el índice que agrupa los principales valores tecnológicos de la Bolsa de Nueva York, cerró el martes su mejor trimestre desde 2020, gracias a la atracción de los inversores por el desarrollo de la inteligencia artificial.

De abril a junio, el Nasdaq subió más de un 21%, la mayor subida en tres meses desde la primavera de 2020, cuando las bolsas recuperaron parte de las gigantescas caídas provocadas por el comienzo de la pandemia del Covid-19.

El S&P 500 (+14,87%) y el Dow Jones (+12,90%) también registraron importantes subidas en el periodo, a pesar de los temores que ha causado el conflicto en Oriente Medio.