Nashville y Lafc ponen a prueba el dominio mexicano en semis de Concachampions

Los estadounidenses Nashville SC y Los Angeles FC pondrán a prueba el dominio mexicano en la Copa de Campeones de la Concacaf cuando reciban el martes y el miércoles a dos clubes históricos, Tigres y Toluca, en las semifinales de ida.

El mayor torneo de clubes de la Concacaf vuelve a tener en semifinales duelos directos entre equipos de la Liga MX y la MLS después de siete ediciones.

Los cuatro semifinalistas, que actualmente desempeñan papeles protagónicos en sus respectivos torneos locales, reavivarán la contienda entre ambas ligas por la supremacía en la región.

Por ahora la hegemonía azteca es intocable, pues sus representantes lideran ampliamente el palmarés con 40 títulos, seguidos de seis coronas de clubes de Costa Rica y tres de la MLS.

"Ya no hay que decir que una liga es mejor que la otra", dijo Antonio "El Turco" Mohamed, director técnico del Toluca.

"Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Los equipos de la MLS juegan muy bien y son muy competitivos", subrayó el entrenador argentino.

Como antecedente inmediato, en cuartos de final, Nashville SC eliminó al América y Los Angeles FC echó del torneo al Cruz Azul, que era el campeón defensor.

LAFC y Nashville SC, fundados en 2014 y 2017, respectivamente, superaron en la ronda anterior a los máximos ganadores del torneo regional (siete títulos cada uno).

- Coyotes acechan a Tigres -

En el camino que lo trajo a estas semifinales, Nashville SC también dio una advertencia de sus intenciones de coronarse por primera vez en la Concacaf al eliminar en octavos al Inter Miami del astro argentino Lionel Messi.

Ahora con el impulso adicional de ser líder de la Conferencia Este de la MLS, el equipo de Tennessee luchará por su primer pase a la final ante el poderoso plantel de Tigres.

"Somos un club joven y ambicioso, queremos perseguir trofeos, queremos ser capaces de competir contra la élite y construir nuestro legado", dijo Brian Joseph Callaghan, entrenador de los Coyotes desde 2024.

En su nómina despunta el delantero inglés Sam Surridge, actual goleador de la MLS.

Los felinos mexicanos se presentarán con un plantel estelar que incluye, entre otros, al argentino Ángel Correa, campeón del mundo en 2022, y al histórico artillero francés André-Pierre Gignac.

Los Tigres llegarán a este duelo tras deshojar dos complicadas eliminatorias contras Cincinnati FC y Seattle Sounders, y con la motivación de haber clasificado a cuartos del Clausura mexicano el fin de semana.

"Nuestro objetivo era entrar en la liguilla y estar hasta el último día en la Concacaf, y hoy nos encontramos acá, iremos partido a partido con mucha humildad, entendiendo que vamos a competir", dijo el entrenador argentino Guido Pizarro.

Nashville SC y Tigres se enfrentarán el martes en el estadio Geodis Park, en Nashville, a las 19.30 locales (00.30 GMT del miércoles). La vuelta será el 5 de mayo en San Nicolás de los Garza.

- Duelo de goleadores -

El miércoles, en el estadio BMO en Los Ángeles, a partir de las 19.30 locales (02.30 GMT del jueves), chocarán dos equipos que ambicionan el doblete: Liga-Concacaf.

Con dos subcampeonatos de la Concachampions en su historia (2020 y 2023), Los Ángeles FC apuntan alto en el primer año con el entrenador canadiense Marc dos Santos.

Con una nómina en la que luce el delantero surcoreano Son Heung-min, líder de asistencias en la MLS, Dos Santos sueña con conquistar las dos coronas.

En la competición doméstica pelean la punta de la Conferencia Oeste.

"Yo no quiero hacer una competición de lado y enfocar solamente en una. Debemos tener un equilibrio y mirar las dos competiciones con mucha atención. Ahora vamos en esta semifinal contra el poderoso Toluca", dijo el entrenador canadiense.

En su segundo año al frente de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed ha levantado cuatro títulos, incluidas las dos últimas ligas.

Tras instaurar el dominio en el torneo mexicano, el Turco sí tiene una prioridad ante el empalme de los cuartos de la Liga MX y las semis de la Concachampions.

"Obviamente que la liguilla la vamos a intentar ganar también, pero nuestra fuerza está puesta en Concacaf; es nuestro objetivo primario", dijo Mohamed.

Esta semifinal enfrentará a dos de los delanteros más letales del torneo: el portugués Paulinho, del Toluca, que es líder anotador con seis goles, seguido con cinco por el gabonés Denis Bouanga, del LAFC.

La revancha de esta serie se jugará el 6 de mayo en Toluca de Lerdo.