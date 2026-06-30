Negociaciones sobre extensión del T-MEC se encaminan a superar la fecha límite de renovación

Las negociaciones para extender el tratado de libre comercio de Norteamérica (T-MEC) se encaminan a superar la fecha límite del miércoles para su renovación automática.

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tienen hasta el 1 de julio para indicar si desean prorrogar los términos del acuerdo por otros 16 años.

Sin una renovación automática, y a menos que uno de los socios se retire por completo, el acuerdo seguirá en vigor, sujeto a revisiones anuales hasta 2036.

El T-MEC sustituyó en 2020 al TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que estaba vigente desde 1994.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró en junio que no estaba "buscando renovar" el pacto, que él mismo firmó y elogió durante su primer mandato.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reconoció el martes que todo depende de la actitud de Washington.

"Estamos esperando la respuesta de Estados Unidos", declaró.

Canadá y México han pedido una renovación del T-MEC por 16 años, pero Trump lo ha calificado de "irrelevante".

Se espera que funcionarios de los tres países se reúnan el miércoles y confirmen si desean extender el acuerdo.

México y Estados Unidos tienen prevista una tercera ronda de negociaciones para la semana del 20 de julio, señal de que las partes siguen buscando cambios.

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, no anunció un calendario para conversaciones formales con Canadá, aunque ya se ha reunido con su homólogo canadiense, Dominic LeBlanc.

El plazo del 1 de julio puede ser "simbólicamente importante", pero sobrepasarlo no tiene por ahora consecuencias prácticas, señaló Greta Peisch, socia del bufete Wiley Rein.

Peisch, exasesora jurídica de la oficina del USTR, dijo a la AFP que el gobierno de Trump ya indicó que quiere modificaciones en dos áreas.

"Una es la adopción de reglas y cambios en el acuerdo que impulsen más manufactura, no solo hacia América del Norte, sino hacia Estados Unidos", afirmó.

La otra es abordar antiguos temas "irritantes", como las restricciones del mercado lácteo de Canadá.

Washington está dedicando "tiempo y esfuerzo a renegociar el acuerdo", dijo. "Así que sí veo que quieren mantenerlo de una forma u otra".

El comercio de bienes y servicios dentro de América del Norte sumó casi 2 billones de dólares en 2024, según estimaciones de analistas.