Netanyahu dice que Trump crea condiciones para llegar a "buen acuerdo" con Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, está creando condiciones que pueden conducir a un "buen acuerdo" con Irán, aunque siguió siendo escéptico al respecto.

"Creo que las condiciones que él está creando, combinadas con el hecho de que seguramente entienden que cometieron un error la última vez al no alcanzar un acuerdo, pueden crear las condiciones para lograr un buen acuerdo", dijo Netanyahu en Washington tras reunirse con Trump el miércoles, según un comunicado de su oficina.

"No les ocultaré que expresé un escepticismo general respecto a la calidad de cualquier acuerdo con Irán", continuó, y subrayó que todo pacto también debe considerar los misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos armados regionales