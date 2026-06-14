Neuer será titular en el arco alemán frente a Curazao, dice el DT alemán

El DT de Alemania, Julian Nagelsmann, confirmó este sábado que el portero Manuel Neuer está en perfectas condiciones para alinear el domingo en su debut mundialista ante la debutante Curazao, y evitó hablar de favoritismos en el torneo.

"Todos los jugadores están bien y Manuel también está bien. Están en forma", dijo Nagelsmann, quien tomó las riendas del equipo en 2023.

Semifinalista en 2010, campeona del mundo en 2014 y eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, Alemania vuelve a confiar en Neuer, de 40 años, quien salió de su retiro internacional para disputar su quinto Mundial y su noveno gran torneo, contando las Eurocopas.

El arquero del Bayern Munich forma parte del reducido grupo de guardametas que revolucionaron su posición gracias a su papel de portero líbero, participando activamente en la construcción del juego y actuando casi como un defensor adicional.

Alemania intentará reconectarse con su pasado tetracampeón este domingo cuando enfrente a las 12.00 locales (17.00 GMT) en el Houston Stadium de Texas a una Curazao que disputa el primer mundial de su historia con más orgullo que miedo.

El DT alemán evitó hablar de favoritismos, considerando que tanto su país (cuatro) como Brasil (cinco) son los países que más Copas del Mundo han ganado.

"Tenemos que demostrarlo en cada partido. Intentamos dar lo mejor de nosotros y siempre nos centramos en el siguiente tema" que es Curazao, precisó.

"Es un partido en el que podemos conseguir tres puntos. Esos tres puntos serán muy importantes para que tengamos un buen comienzo en el torneo. Al menos, después nos concentramos en nuestro próximo partido, en nuestro siguiente tema, e intentamos hacerlo a la perfección."

Nagelsmann dijo creer que sus jugadores están listos y se mostró contento con el equipo que ha armado, pese a los cuestionamientos que ha recibido de la prensa especializada en su país. "Hay un buen ambiente cuando hablas con los jugadores, un buen estado de ánimo, así que creo que están preparados", aseguró.