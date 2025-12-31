Es un influencer colombiano y muestra su recorrido por la misteriosa Área 51 de EE.UU.
Revela los secretos más profundos y las teorías de conspiración de extraterrestres
El creador de contenido colombiano "Planeta Juan" hizo un recorrido en el desierto de Nevada, donde se encuentra el Área 51, una de las zonas más vigiladas de Estados Unidos y del mundo. Con ayuda de su cámara mostró un recorrido por todo el lugar y reveló todos los enigmas que rodean a este sitio, desde las teorías de extraterrestres hasta los supuestos secretos que esconde.
Así es el camino para llegar al Área 51 en Estados Unidos
Juan compartió en su canal de YouTube su viaje por las carreteras de Nevada hacia el Área 51, un sitio protegido del que todos hemos escuchado hablar. Se acercó lo más que pudo para revelar la tecnología militar, los secretos más profundos del país norteamericano y los misterios que envuelven la zona.
En el camino hacia esta zona protegida de EE.UU., el influencer encontró diferentes objetos relacionados con la vida extraterrestre, como carteles, stickers, y anuncios de comercios con el nombre de Área 51.
Planeta Juan realizó una parada rápida en un lugar turístico llamado “Centro de Alienígenas”, ubicado en una estación de gasolina, con dibujos de estos seres, naves espaciales, calcomanías, y otros objetos con secciones dedicadas a los extraterrestres.
El creador de contenido continuó su viaje y promete llegar hasta donde le sea posible, donde se encuentre el primer letrero original que le prohíba el paso al Área 51 y sus misterios.
Planeta Juan dijo que en el desierto se realizan actividades militares protegidas, pero también existen áreas de recreación, como las dunas, y el paisaje que se encuentra en el camino hacia la zona.
Tras mucho tiempo de viaje, Juan dio con la entrada al Área 51, en donde no se permite la entrada a personal no autorizado. También ha sido marcada como una zona restringida de drones.
El lugar tiene kilómetros de rejas con alambres de púas, además de que se sanciona a las personas que intenten entrar con hasta seis meses de prisión o US$1000.
Qué hay en el Área 51, según la CIA
En el 2013, un comunicado oficial del Gobierno de Estados Unidos confirmó la existencia del Área 51, una zona que fue negada durante mucho tiempo y que fue asociada popularmente con la investigación de vida extraterrestre, según El País.
El complejo está ubicado en el desierto de Mojave, Nevada, aunque los documentos expuestos descartaron las teorías de conspiración y revelaron que se trata de una zona construida por el Ejército durante la Guerra Fría.
En el lugar se llevaban a cabo operaciones y programas de vigilancia, además de que se probaban aviones espía U-2 y OXCART, aparatos que se piensa fueron confundidos con objetos voladores no identificados (UFO, por sus siglas en inglés).
Los documentos desclasificados detallan que las pruebas realizadas en el Área 51 se mantenían en secreto, y que la creación de la zona fue una orden del expresidente Dwight Eisenhower, en la década de 1950.
Cuáles son las teorías sobre el Área 51
Las teorías de conspiración surgieron por las negativas del Gobierno de EE.UU. al ser cuestionado sobre la zona, las cuales sostienen que existe un centro de investigación de extraterrestres y UFO’s en el área, de acuerdo con BBC.
Además, se piensa que los avistamientos de extraterrestres fueron reportados por testigos de las pruebas realizadas con los aviones espía, ya que estos podían volar mucho más alto que los aviones comerciales y también eran mucho más rápidos.
Algunas otras leyendas señalan que el aterrizaje del hombre a la Luna no fue real y presuntamente se filmó en el Área 51, mientras que otros piensan que hay túneles subterráneos que conectan hasta Las Vegas, aunque quienes trabajaron ahí niegan estas teorías.
