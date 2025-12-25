Es latino y revela el pedacito de Venezuela que logró llegar a Disney Orlando: las arepas

Un creador de contenido originario de Venezuela visitó junto a su familia el parque temático de Disney en Florida y encontró un tesoro gastronómico originario de su país. El hombre y su esposa dieron su reseña de los populares platillos venezolanos que llegaron hasta Estados Unidos.

El pedacito de Venezuela que está en Disney en Estados Unidos

A través de su cuenta de Instagram, el influencer conocido como Belangel compartió un video de su visita a Disney Florida, en donde pudo probar las típicas arepas venezolanas en Animal Kingdom.

Aunque su sorpresa no terminó ahí, ya que también se encontró con un puesto que ofrecía el auténtico pan de jamón, que además estaba preparado por manos venezolanas.

“Acá tenemos un pedacito de Venezuela en Disney De Venezuela para el mundo: pan de jamón”, dice la mujer que atiende el negocio llamado Nochebuena Cocina.

Las reseñas de ambos platillos fueron positivas, además de que Belangel dijo sentirse orgulloso de que su país llegue a otras partes del mundo a través de su gastronomía.

“Tengo el corazón lleno de orgullo… Ya llegamos a Disney, mi gente. Le estamos dando amor al mundo entero”, expresó el latino al mostrar las arepas y el pan de jamón a sus seguidores.

Un influencer latino y su esposa estadounidense probaron arepas y pan de jamón en Disney Florida (Instagram/@@jackieteachesyou)

La esposa del creador de contenido compartió que el costo de las arepas fue de US$13,49, mientras que el pan de jamón se vende en US$6.

Qué son las arepas y el pan de jamón y cómo se preparan

Arepa

Es uno de los platillos más populares de Venezuela, aunque se han extendido por toda la cocina latinoamericana, por lo que también existen diferentes combinaciones, de acuerdo con Directo al paladar.

La preparación básica de la arepa consiste en una masa formada con harina de maíz y agua, que puede tener muchos rellenos, lo que las hace versátiles y fáciles de preparar.

El paso a paso de su elaboración consiste en:

Harina de maíz a la que se le añadirá sal y se le agregará agua para formar la masa.

Dividir en porciones la masa para formar bolitas y aplanarlas con las manos hasta obtener unos discos gruesos.

Cocinar las arepas a la plancha durante al menos cinco minutos por lado.

Cortarlas a la mitad y rellenarlas al gusto, con preparaciones que pueden ser de carne, pollo, verduras, queso, frijoles, entre otras.

Las arepas son un platillo típico de Venezuela que se prepara con harina de maíz y relleno de diferentes tipos (Pexels/Nano Erdozain)

Pan de jamón

Se trata de un platillo típico de Venezuela que se consume durante la temporada de Navidad. Es un pan dulce relleno de pasas, aceitunas, jamón cocido y ahumado y tocino, según ABC.

El origen del pan de jamón se remonta a 1905 en Caracas 1905, una preparación hecha por la panadería Ramella, de acuerdo con el periodista Miro Popić. Con el tiempo ganó popularidad hasta convertirse en un platillo tradicional.

El pan de jamón es un platillo típico de Venezuela que se come en Navidad (Instagram/@madepan.cl)

Para elaborar esta comida venezolana se necesitan los siguientes ingredientes:

Para la masa

Agua tibia

Harina de trigo

Huevos

Leche en polvo

Azúcar

Levadura seca de panadero o levadura prensada de panadería

Sal

Mantequilla

Un poco de aceite para engrasar

Para el relleno

Aceitunas rellenas de pimiento

Panceta o bacon ahumado

Jamón ahumado

Uvas pasas sin hueso

Huevos

Las cantidades cambian de acuerdo con las porciones que se deseen, aunque el modo de preparación es el mismo y consiste en: