Es latino y revela el pedacito de Venezuela que logró llegar a Disney Orlando: las arepas
El influencer reveló el platillo tradicional venezolano que se vende en el parque temático en Florida
Un creador de contenido originario de Venezuela visitó junto a su familia el parque temático de Disney en Florida y encontró un tesoro gastronómico originario de su país. El hombre y su esposa dieron su reseña de los populares platillos venezolanos que llegaron hasta Estados Unidos.
El pedacito de Venezuela que está en Disney en Estados Unidos
A través de su cuenta de Instagram, el influencer conocido como Belangel compartió un video de su visita a Disney Florida, en donde pudo probar las típicas arepas venezolanas en Animal Kingdom.
Aunque su sorpresa no terminó ahí, ya que también se encontró con un puesto que ofrecía el auténtico pan de jamón, que además estaba preparado por manos venezolanas.
“Acá tenemos un pedacito de Venezuela en Disney De Venezuela para el mundo: pan de jamón”, dice la mujer que atiende el negocio llamado Nochebuena Cocina.
Las reseñas de ambos platillos fueron positivas, además de que Belangel dijo sentirse orgulloso de que su país llegue a otras partes del mundo a través de su gastronomía.
“Tengo el corazón lleno de orgullo… Ya llegamos a Disney, mi gente. Le estamos dando amor al mundo entero”, expresó el latino al mostrar las arepas y el pan de jamón a sus seguidores.
La esposa del creador de contenido compartió que el costo de las arepas fue de US$13,49, mientras que el pan de jamón se vende en US$6.
Qué son las arepas y el pan de jamón y cómo se preparan
- Arepa
Es uno de los platillos más populares de Venezuela, aunque se han extendido por toda la cocina latinoamericana, por lo que también existen diferentes combinaciones, de acuerdo con Directo al paladar.
La preparación básica de la arepa consiste en una masa formada con harina de maíz y agua, que puede tener muchos rellenos, lo que las hace versátiles y fáciles de preparar.
El paso a paso de su elaboración consiste en:
- Harina de maíz a la que se le añadirá sal y se le agregará agua para formar la masa.
- Dividir en porciones la masa para formar bolitas y aplanarlas con las manos hasta obtener unos discos gruesos.
- Cocinar las arepas a la plancha durante al menos cinco minutos por lado.
- Cortarlas a la mitad y rellenarlas al gusto, con preparaciones que pueden ser de carne, pollo, verduras, queso, frijoles, entre otras.
- Pan de jamón
Se trata de un platillo típico de Venezuela que se consume durante la temporada de Navidad. Es un pan dulce relleno de pasas, aceitunas, jamón cocido y ahumado y tocino, según ABC.
El origen del pan de jamón se remonta a 1905 en Caracas 1905, una preparación hecha por la panadería Ramella, de acuerdo con el periodista Miro Popić. Con el tiempo ganó popularidad hasta convertirse en un platillo tradicional.
Para elaborar esta comida venezolana se necesitan los siguientes ingredientes:
Para la masa
- Agua tibia
- Harina de trigo
- Huevos
- Leche en polvo
- Azúcar
- Levadura seca de panadero o levadura prensada de panadería
- Sal
- Mantequilla
- Un poco de aceite para engrasar
Para el relleno
- Aceitunas rellenas de pimiento
- Panceta o bacon ahumado
- Jamón ahumado
- Uvas pasas sin hueso
- Huevos
Las cantidades cambian de acuerdo con las porciones que se deseen, aunque el modo de preparación es el mismo y consiste en:
- Mezclar en un bol grande la harina con levadura, leche en polvo, azúcar, sal, agua tibia y huevo batido. Luego, amasar.
- Añadir la mantequilla y amasar nuevamente hasta mezclar todos los ingredientes.
- Engrasar un recipiente para horno con un poco de aceite, transferir la masa a él y empaparla con aceite.
- Tapar la masa con un trapo limpio y dejar reposar, al menos 45 minutos.
- Volcar la masa en una superficie limpia y enharinada para dividirla en dos.
- Una de las mitades debe ser amasada con un rodillo y darle forma de rectángulo, mientras que la otra debe reservarse.
- Las aceitunas y las pasas se colocan en la masa trabajada para decorar el pan jamón.
- Después se añade el relleno y se enrolla la masa hacia adentro para después sellar el pan con tiras de masa, el proceso se repite con la otra mitad reservada y ambas se ponen en el horno.
