New York City vence al Santos y Cruz Azul da la cara por México en la Leagues Cup

El New York City aprovechó este jueves el mal momento del Santos para vencerlo 2-0 en la continuación de la primera fecha de la Leagues Cup, en la que el Cruz Azul le dio un triunfo a la liga mexicana por 1-0 sobre el Philadelphia Union.

En el estadio Sports Illustrated, en Harrison, Nueva Jersey, los Guerreros del Santos del entrenador portugués Renato Paiva alargaron la mala racha de tres derrotas consecutivas sufridas en el campeonato azteca.

Tras un primer tiempo sin goles, la escuadra neoyorquina regresó del entretiempo con una ambición que fue recompensada al minuto 50 con el 1-0 que el jamaicano Tayvon Gray firmó con un disparo frontal y fulminante en el área.

Al 66, el New York City hilvanó un avance vertical que terminó en el 2-0. Nico Cavallo recibió un pase filtrado en el área mexicana y definió frente al portero Carlos Acevedo.

En el estadio Subaru Park, en Chester, Pensilvania, el Cruz Azul, vigente campeón del fútbol mexicano, se impuso 1-0 al Philadelphia Union.

La Máquina cementera se encaminó al triunfo desde el minuto 3 con un tiro de zurda que el argentino José Paradela conectó desde la línea frontal del área para superar el lance del portero Andrew Rick.