New York City y Red Bulls igualan en derbi neoyorquino; Minnesota cae en Austin

New York City FC y New York Red Bulls igualaron 1-1 este sábado en el derbi neoyorquino, mientras que Minnesota United no pudo frente a Austin en el primer partido posterior a la era de James Rodríguez en la liga norteamericana (MLS)

El mexicano Jorge Ruvalcaba abrió el marcador para los toros rojos al minuto 43, mientras que el colombiano Andrés Perea empató el partido para los visitantes en el Sports Illustrated Stadium (Nueva Jersey)

Ruvalcaba, quien disputa su primera temporada en Estados Unidos, fue considerado por la selección mexicana para la lista preliminar de cara a la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica

El encuentro estuvo marcado por una grave lesión de rodilla del argentino Maxi Moralez, quien en la lucha por un balón dividido en la mitad de la cancha cayó al terreno, recibiendo atención médica al instante y abandonando el partido en camilla

Moralez, de 39 años y jugador de NYCFC desde la temporada 2017, lidera la lista histórica de partidos disputados en New York City FC con 231

- Gil y Langoni sentencian a Minnesota -

En el primer partido posterior a la era del colombiano James Rodríguez, Minnesota United cayó 2-1 frente a New England Revolution en el Gillette Stadium (Foxborough)

"Estoy muy decepcionado", dijo el entrenador de Minnesota, Cameron Knowles. "Hemos cometido errores que nos comprometieron, ellos son un buen equipo en casa y simplemente no hemos hecho suficiente"

El español Carles Gil abrió el marcador al minuto 4 desde el punto penal, mientras que el argentino Luca Langoni anotó el gol de la victoria al minuto 48 luego del empate de los Loons por medio de Kelvin Yeboah (minuto 25)

Langoni anotó su tercer gol de la temporada acompañado de seis asistencias en 12 partidos de la temporada 2026

Minnesota sufrió su quinta derrota de la temporada y es sexto en la Conferencia Oeste con 21 puntos

- Atlanta rescata un punto en Orlando -

Orlando City y Atlanta United empataron 1-1 en el Inter & Co Stadium (Orlando)

Griffin Dorsey abrió el marcador al minuto 18 poniéndole el toque final a una gran jugada que inició con pases del argentino Martín Ojeda y el colombiano Iván Angulo

Cuando parecía que los Leones se llevaban los tres puntos, apareció Ajani Fortune para igualar el marcador con una certera definición dentro del área a cinco minutos del final

El equipo de Gerardo "Tata" Martino rescató un punto y consigue su segundo empate de la temporada llegando a 11 puntos en el penúltimo lugar del Este

- Brasileño Guilherme clave para Houston -

Con un solitario gol del brasileño Guilherme a un minuto del final del partido, Houston Dynamo se impuso 1-0 sobre Vancouver Whitecaps en el Shell Energy Stadium

Guilherme, de 31 años, continúa su gran inicio de temporada anotando su séptimo gol en 13 partidos con el cuadro tejano

El partido fue de un trámite parejo hasta que al minuto 64 el arquero japonés, Yohei Takaoka, salió expulsado por una falta fuera del área

Houston tomó las riendas del encuentro y se fue sobre el arco enemigo hasta que a segundos del final definió el partido a su favor y propició apenas la segunda derrota del cuadro canadiense

El alemán Thomas Müller, principal figura de Vancouver, fue titular y disputó 76 minutos