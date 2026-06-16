Neymar entrena en cancha con Brasil, pero su estreno en el Mundial sigue en el aire

El astro Neymar, en proceso de recuperación de una lesión muscular, entrenó este martes por primera vez en campo con Brasil, aunque su fecha de estreno en el Mundial de Norteamérica 2026 sigue en duda.

Debido a problemas musculares en la pantorrilla derecha, Neymar se perdió el sábado el debut de los hexacampeones mundiales ante Marruecos en el Grupo C del torneo, un empate 1-1.

La Canarinha jugará el viernes frente a Haití y cerrará la primera fase el miércoles de la semana próxima ante Escocia.

No está claro cuándo podrá jugar el atacante, de 34 años.

"En un paso más de su proceso de recuperación física, Neymar entrenó hoy en el césped del CT (centro de entrenamiento) de Columbia Park", en Morristown, Nueva Jersey, informó la Confederación Brasileña de Fútbol, sin dar plazos para el debut del jugador en su cuarta Copa del Mundo.

La organización divulgó en redes sociales videos de Neymar en carrera sobre el césped, trabajando al margen del resto del grupo.

"Estamos rezando para que se recupere al 100%, porque cuando esté al 100% será alguien que nos va a ayudar mucho", dijo este martes en rueda de prensa uno de sus compañeros en la selección brasileña, el lateral izquierdo Douglas Santos.

"Esperamos que esté listo lo más rápidamente posible", agregó el zaguero.

Douglas Santos formó parte del equipo que liderado por Neymar ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio 2016.