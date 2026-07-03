Neymar está inconforme con ser suplente pero es "muy respetuoso", dice Ancelotti

El astro Neymar está inconforme con ser suplente de Brasil en el Mundial 2026, pero lo está manejando bien y es "muy respetuoso", dijo el seleccionador de la Canarinha, Carlo Ancelotti, en una entrevista publicada este viernes.

El goleador histórico de los pentacampeones mundiales, con 79 tantos, no ha sido titular en ninguno de los cuatro partidos disputados por su selección en Norteamérica, donde enfrentará a Noruega el domingo en los octavos de final.

"No está conforme, pero se está comportando muy bien. Está entrenando muy bien. Neymar es muy respetuoso, amable y querido por sus compañeros", dijo el entrenador italiano al diario Folha de Sao Paulo desde el hotel de Brasil en Basking Ridge, Nueva Jersey.

"Es una figura importante en el equipo porque tiene calidad y es una persona muy humilde. Estoy muy contento con él. Y, obviamente, quiere jugar, como siempre ha hecho", agregó.

Neymar, de 34 años, llegó al torneo en Norteamérica aquejado por una lesión en la pantorrilla derecha.

Debutó apenas en el último encuentro de la fase de grupos, en la victoria 3-0 ante Escocia. Es el único partido en el que jugó y apenas estuvo 14 minutos en la cancha.

El entrenador sostuvo que el 10 está en capacidad de "jugar los 90 minutos". El mensaje aplaca las dudas sobre la condición física de Neymar en la que, según el propio jugador, es su cuarta y última Copa del Mundo.

"Lo importante es que puede jugar. Nadie sabe cuánto tiempo jugará. Tiene experiencia para gestionar los minutos del partido y el ritmo. Cuando vea que el equipo le necesita, le pondré (en el campo)", afirmó.

Carletto destacó que la Noruega del delantero Erling Haaland, su rival el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, "es muy fuerte en la pelota parada" y tiene "jugadores con buena preparación física".

El Scratch nunca ha vencido a la selección noruega, con la que ha perdido dos veces y empatado en otras dos ocasiones. Tampoco ha derrotado a un combinado europeo en fase de eliminación directa de un Mundial desde Corea del Sur y Japón 2002, cuando ganó su quinta y hasta ahora última estrella.

"Siempre es difícil, pero confiamos en que tendremos un buen juego. Es un equipo muy bien organizado en la línea defensiva, su técnico está trabajando muy bien en ese aspecto", sostuvo Carletto.

"Estamos preparados para todas las cosas que puedan pasar. Podemos sufrir un gol, pero estamos preparados para reaccionar", apuntó.