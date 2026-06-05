Neymar podría volver a entrenar con Brasil la semana próxima, dice Ancelotti

Neymar podría entrenarse con normalidad la semana próxima si supera un examen médico sobre su lesión muscular, dijo el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, días antes del debut de la Canarinha el 13 de junio en el Mundial

El astro brasileño, de 34 años, sufrió en mayo una dolencia en la pantorrilla derecha, que pone en duda si estará listo para el debut de la Seleção en la Copa del Mundo de Norteamérica

"Neymar está haciendo un excelente trabajo individual, hará una resonancia y si todo sale bien entrenará con el grupo la semana próxima", dijo el italiano Ancelotti en una rueda de prensa en Nueva Jersey, donde se concentra la Canarinha

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que el jugador se someterá el lunes a una resonancia

Máximo goleador de Brasil con 79 goles, por encima de Pelé, el delantero del Santos no juega con el equipo nacional desde fines de 2023 debido a recurrentes problemas físicos

Tras un último amistoso contra Egipto el sábado, Brasil se estrenará el 13 de junio en el Mundial contra Marruecos como parte del Grupo C, que completan Escocia y Haití

Cinco veces campeón de la Champions League como entrenador, Ancelotti prometió combinar la "genética" del fútbol brasileño con el "trabajo" que lo caracteriza a él como italiano

"Para mí son todos titulares, tengo 26 jugadores muy buenos y luego tengo la responsabilidad de elegir a los mejores para el primer partido", agregó, sin adelantar más detalles

"Hoy no veo un equipo favorito" para ganar el campeonato, opinó Ancelotti, al frente del pentacampeón mundial desde hace un año