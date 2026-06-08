Neymar presenta "buena evolución" de su lesión antes del Mundial

El astro brasileño Neymar presenta una "buena evolución" de su lesión en la pantorrilla derecha, que lo ha privado de jugar desde mayo, informó este lunes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)

El goleador histórico de los pentacampeones mundiales fue sometido este lunes en Estados Unidos a una resonancia magnética que arrojó resultados "dentro de los parámetros esperados"

"Seguirá el proceso de recuperación y preparación física diseñado por el equipo médico de la selección brasileña", indicó la CBF en un comunicado

La entidad no brindó más detalles, por lo que es incierta la presencia del diez en el debut de su país en la Copa del Mundo de Norteamérica, el sábado ante Marruecos en East Rutherford, Nueva Jersey, por el Grupo C

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, confió el viernes en que Neymar, de 34 años, podría reincorporarse a los entrenamientos esta semana

Pero el técnico italiano ha dicho que no forzará la recuperación del astro, cuya carrera ha sido lastrada en las últimas temporadas por lesiones recurrentes