Ni auto ni carruaje: llegó a su fiesta de 15 arriba de un búfalo y se volvió viral

Se sabe que para muchas jóvenes que cumple 15 años, la fiesta es algo que anhelan y preparan con mucha anticipación. Tal es así que las celebraciones, sin importar el país, suelen tener todos los condimentos dignos de una noche para el recuerdo. La idea que tuvo una adolescente de Veracruz, México, no fue la excepción y se volvió viral por un insólito motivo: llegó arriba de un búfalo.

La agasajada, llamada Bárbara Monserrat, vive en el municipio mexicano de Cosoleacaque y se trasladó hasta Sayula de Alemán para el festejo en un imponente rancho donde la esperaban sus familiares y amigos para compartir un día inolvidable.

Emocionados y contentos, la vieron llegar con un vestido turquesa y una tiara acorde a la ocasión. Sin embargo, y lejos de las tradicionales entradas de las cumpleañeras donde suena música emotiva y bajan de lujosos autos y llegan acompañadas por sus padres, en este caso nada de eso ocurrió. La adolescente ingresó al lugar de la fiesta sobre un búfalo, según consignó el medio local El Universal.

La joven ingresó a su fiesta arriba de un búfalo (Foto: Facebook: Jaripeo Pura Sierra Mixe)

Adolfo Salinas Arcelu, padre de Bárbara, relató a medios locales lo emocionado que se sentía por la decisión de su hija en esta fecha tan especial: “Tenemos familia que tiene unos búfalos y ella quería llegar con el animal en sus 15, gracias a Dios se cumplió el objetivo”.

Pero la sorpresa no fue solo esa. Detrás de la cumpleañera ingresó además una niña -que no se precisó qué parentesco tenía- arriba de otro búfalo más pequeño.

La joven cumplió su sueño en su fiesta de 15 (Foto: Facebook Inciso Uno)

Como era de esperar, la imagen de Bárbara no tardó en viralizarse y no estuvo ajena a la polémica y las críticas. Y es que, mientras muchos usuarios destacaron lo feliz que se veía por cumplir su sueño, otros le remarcaron que no era necesario que ingresara con el animal.

“Muchas felicidades y al papá por cumplir su sueño”; “La jovencita se ve radiante”; “Te felicito quinceañera por que no cualquiera monta un búfalo”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron en las redes sociales.

Pese a eso, no faltaron quienes hicieron hincapié en que se trataba de un caso de maltrato animal ya que, según se ve en la imagen, el búfalo fue jalado por una cuerda amarrada a la argolla de su nariz.

Más allá de las críticas, la cumpleañera tuvo su festejo soñado (Foto: Facebook: La Cutacha Noticiosa)

En México la celebración de los quince años, al igual que en muchos otros países, es toda una tradición que motiva originales festejos. Un claro ejemplo de eso fue lo que ocurrió con Rubí Ibarra García, una joven que en 2016 se hizo famosa por un motivo particular: publicó un video donde invitó “a todos” a su fiesta y participaron 10.000 invitados.

Rubí García Ibarra con sus padres (Foto: Archivo)

“No quiere decir que no queremos invitar a todo el mundo, pero se salió de control y no me lo esperaba”, dijo el padre en su momento, desbordado por semejante convocatoria que en ese año también se volvió viral.