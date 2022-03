Por qué John Travolta y su hijo adoptaron un perro tras la presentación del segmento In Memoriam de los Oscar

Como cada año, la ceremonia de entrega de los premios Oscar presenta In Memoriam, un espacio para recordar y rendir homenaje a las estrellas que murieron en el último tiempo. Si bien en la más reciente edición hubo olvidos que las redes sociales no perdonaron, como fue el caso de Bob Saget, también hubo momentos inéditos. Durante el segmento y cuando mencionaron a Betty White, Jamie Lee Curtis apareció en escena con un cachorro en brazos. Después de hablar de la lucha de su colega por los derechos de los animales, sucedió algo inesperado: John Travolta y su familia decidieron adoptarlo.

El cachorro en cuestión se llama Mac & Cheese, y una vez que Benjamin, el hijo de 11 años Travolta lo vio, decidió no separarse de él y se lo llevaron a casa.

Hace pocas horas, el protagonista de Grease, confirmó la adopción en su cuenta de Instagram. “Ayer a la noche de los Oscar, Ben adoptó a este pequeño durante el tributo a Betty White. Gracias, Jamie Lee Curtis”, expresó. De esta manera dejó en claro que su pequeño es un amante de los animales y no es la primera vez que tienen un gesto de este tipo, dado que tiempo atrás un gato se sumó a la familia.

John Travolta y su hijo Benjamín con Mac N Cheese, el perro que adoptaron durante la noche de los Oscar 2022 (Crédito: Instagram/@johntravolta)

White era una ferviente protectora de los derechos de los animales, y esa fue la razón por la cual, durante el homenaje, la producción decidió que Lee Curtis se presentara con un perro y mencionara a una ONG californiana que se decida al rescate y cuidado de animales.

Jamie Lee Curtis y John Travolta durante la noche de ceremonia de los Oscar 2022 (Crédito: New York Post)

“Ella no fue solo una ‘chica dorada’, fue una leyenda, e iluminaba cada lugar al que llegaba con su sonrisa”, comenzó la actriz. Luego comentó que Betty no solo se preocupaba por sus amigos, sino que tenía un cariño especial hacia los animales. Para cerrar su mensaje le dijo al público presente y a los televidentes que “el mejor regalo que se podía ofrecer a White era abrir sus corazones y sus casas y adoptar a cachorros como Mac & Cheese”.

Jamie Lee Curtis compartió en sus redes sociales una foto con el cachorro que John Travolta adoptó durante la noche de los Oscar 2022 (Crédito: Instagram/@curtisleejamie)

Luego de que Jamie supo de la adopción del perro, usó sus redes sociales para agradecer a Travolta por el gesto, y paralelamente instar a otros a que si bien no querían adoptar, que al menos prestaran apoyo y sirvieran como hogares de tránsito hasta encontrar una familia definitiva.

In Memorian: Bob Saget, uno de los olvidados de la noche de los Oscar 2022

Si bien el gesto de Lee Curtis generó ternura al aparecer en el escenario con un cachorro en brazos, en redes sociales criticaron duramente a los organizadores porque, en el segmento In Memorial no incluyeron a Bog Saget, que murió a principios de enero en un hotel en Orlando, Florida.

Bob Saget falleció el domingo 9 de enero de 2022 Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo

En Twitter, los usuarios de apresuraron a señalar que el actor no apareció en el tradicional video donde se nombran uno a uno los homenajeados que murieron el último año.

Un fanático expresó muy molesto: “¿Cómo es posible que Bob Saget no estuviese en el In Memoriam?”. Por su parte, otro manifestó: “Cancelen los Oscar por no mencionarlo en el segmento”.