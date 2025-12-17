Nick, hijo de Rob Reiner, comparece por dos cargos de asesinato en la muerte de sus padres

LOS ANGELES (AP) — El hijo de Rob Reiner, Nick Reiner, hizo su primera aparición en la corte el miércoles por dos cargos de asesinato en primer grado por el homicidio de sus padres.

El joven de 32 años no presentó una declaración mientras aparecía detrás de un cristal de un área de custodia. Estaba encadenado y vestía un uniforme de prevención de suicidios de la cárcel.

La lectura de cargos de Reiner se pospuso hasta el 7 de enero a petición de su abogado. Solo habló para decir "sí, su señoría" al aceptar la fecha.

Reiner fue acusado el martes de matar al actor y director de 78 años Rob Reiner y a su esposa, Michele Singer Reiner, anunció el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, en una conferencia de prensa con el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

Hochman afirmó: "Su pérdida es más que trágica y nos comprometemos a llevar a su asesino ante la justicia".

Junto con los dos cargos de asesinato en primer grado, los fiscales añadieron circunstancias especiales de múltiples homicidios y una acusación especial porque el sospechoso utilizó un arma peligrosa, un cuchillo. Las adiciones podrían significar una sentencia mayor.

Hochman dijo que su oficina aún no ha decidido si buscará la pena de muerte en el caso.

McDonnell expresó: "Este caso es desgarrador y profundamente personal, no solo para la familia Reiner y sus seres queridos, sino para toda nuestra ciudad".

El anuncio se produjo dos días después de que la pareja fuera encontrada muerta por aparentes heridas de arma blanca en su hogar en el exclusivo vecindario de Brentwood, en el lado oeste de Los Ángeles. Nick Reiner no opuso resistencia cuando fue arrestado horas después en el área de Exposition Park cerca de la Universidad del Sur de California, a unas 14 millas (22,5 kilómetros) de la escena del crimen, dijeron las autoridades.

Rob Reiner era el astro galardonado con el Emmy de la comedia "All in the Family" que luego dirigió películas como "When Harry Met Sally..." (“Cuando Harry encontró a Sally...”) y “The Princess Bride” (“El pirata y la princesa”). Fue un activista liberal franco por décadas. Michele Singer Reiner era fotógrafa, productora de cine y defensora de los derechos LGBTQ+. Habían estado casados durante 36 años.

Varias de las personas más allegadas a la pareja, incluidos los actores Billy Crystal, Albert Brooks, Martin Short y Larry David, emitieron un comunicado lamentando la muerte de la pareja y conmemorando su legado el martes por la noche.

El comunicado decía: "Eran una fuerza especial juntos: dinámicos, desinteresados e inspiradores. Éramos sus amigos y los extrañaremos para siempre".

Nick Reiner tenía programado hacer una aparición inicial en la corte el martes, pero su abogado Alan Jackson dijo que no fue llevado de la cárcel al tribunal por razones médicas y su comparecencia fue pospuesta. Está detenido sin derecho a fianza.

Jackson es un abogado defensor de alto perfil y exfiscal del condado de Los Ángeles que representó a Harvey Weinstein en su juicio en Los Ángeles y a Karen Read en sus prominentes juicios en Massachusetts. Fue una figura central en el documental de HBO sobre el caso Read.

Representando a las víctimas estará el fiscal adjunto del distrito Habib Balian, cuyos casos recientes incluyeron el intento para cambiar la sentencia de los hermanos Menéndez y el juicio del millonario Robert Durst, declarado culpable por el homicidio de su mejor amiga.

Las autoridades no han dicho nada sobre un motivo para el asesinato de los Reiner y dieron pocos detalles cuando se les preguntó en la conferencia de prensa.

