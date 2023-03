Nicolas Cage reveló por qué lo cacheteaban en los aeropuertos

escuchar

Nicolas Cage volverá próximamente a la gran pantalla para darle vida al Conde Drácula en Renfield, el esperado largometraje del director Chris McKay, en el que interpreta al legendario vampiro junto a la estrella Nicholas Hoult como su ayudante. Mientras está de gira promocional, recordó en una entrevista la frase que más le han repetido a través de los años y las actitudes que tomaban algunos de sus fans al verlo.

Como parte de sus encuentros con la prensa, Cage contó para Entertainment Tonight que a algunos de sus seguidores les gustaba recrear la frase de Cher en la película Hechizo de luna (1987). Allí, la cantante interpreta a Loretta Castorini, una viuda que se enamora del hermano de su prometido, Ronny Cammareri (Nicolas Cage). Luego de tener relaciones íntimas, la culpa por engañar a su futuro esposo la invade. En ese momento, Ronny le revela que está enamorado de ella. Como respuesta, el personaje de Loretta le lanza dos bofetadas mientras le grita: “Déjalo ya”.

Nicolas Cage en Hechizo de luna (1987) IMDB

El actor explicó que en los aeropuertos la gente solía recordarle ese mismo diálogo, pero, al decir la frase, también la actuaban. “Sí, me abofetearon. Y eso, ya sabes, forma parte del trabajo”.

En el intercambio, Nicholas Hoult se mostró sorprendido con su revelación y dijo: “¿En qué momento alguien piensa en que está bien abofetearte y hacer eso?”. Cage se unió con una broma: “Tal vez creen que les voy a dar un papel en algo”.

Si bien ese fue el personaje más recordado por algunos de sus fans, la frase que realmente marcó al actor la tuvo cuando le dio vida a Sailor Ripley en Corazón salvaje (1990), dirigida por David Lynch. “Esta chaqueta es símbolo de mi individualidad, de mis creencias y de mi libertad personal”, evocó.

Renfield, la nueva película de Nicolas Cage

Como parte de su gira, el director de Renfield, Chris McKay, aseguró que Cage se había vuelto metódico mientras interpretaba a Drácula. En declaraciones para Insider, compartió que le costaba dejar ese papel mientras la cámara ya no estaba encendida. En respuesta, el actor dio su propia versión para The Hollywood Reporter este martes, en el estreno de la película en Nueva York.

“No tengo ese recuerdo, no sé por qué lo dijo”, aseguró Cage. “Me reí mucho entre toma y toma, tanto con Chris McKay como con Nick Hoult, así que quizá esa fue su experiencia, quizá porque yo aún tenía los colmillos en la boca que me hacían hablar de cierta manera, pero no fue mi experiencia”.

La comedia de terror es la nueva apuesta de Universal. Para el intérprete, lograr ese equilibrio fue la verdadera misión. “El reto era como dar miedo y ser gracioso al mismo tiempo”, reconoció el ganador del Oscar para el mismo medio. “Drácula es un personaje que se ha hecho muchas veces y bien unas cuantas”.

Las interpretaciones de otros veteranos de las pantallas como Christopher Lee, Bela Lugosi, Frank Langella y Gary Oldman fueron un punto de partida. No obstante, su padre, August Coppola, fue la mayor influencia. “Siempre era tan elegante y elocuente. Era el hombre más inteligente en todas las habitaciones en las que entraba y lo sabía”, compartió.

Renfield la nueva película protagonizada por Nicolas Cage y Nicholas Hoult Instagram @renfieldmovie

Este film también marcó el reencuentro entre los dos protagonistas, dado que tanto Hoult como Cage trabajaron juntos en El hombre del tiempo (2005), cuando el actor más joven solo tenía 14 años. Fue este último quien alabó la dupla. “Volver a trabajar con él como adulto me permitió apreciar que realmente es un maestro en el oficio, lo mucho que ha aportado al mundo del cine a través de los años, sus interpretaciones icónicas. Esta es otra”.

Por su parte, McKay también se deshizo en halagos para Cage. Sabía que ese personaje debía ser suyo. “Tal y como estaba escrito en el guion, se supone que es el Drácula del rock and roll. ¿Qué mejor persona que Nicolas Cage?” preguntó. Incluso, reconoció que “casi le brotaban las lágrimas” la primera vez que vio al actor disfrazado y dijo. “Esta película va a funcionar”. Renfield llega a las pantallas el próximo 14 de abril.

