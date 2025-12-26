Nikola Jokic establece récord con 18 puntos en tiempo extra en victoria de Nuggets

DENVER (AP) — La magnitud de Nikola Jokic solo es igualada por su modestia.

"Quiero decir, tuve un buen juego", dijo la superestrella de Denver en su típica forma discreta después de establecer un récord de la NBA al anotar 18 puntos en tiempo extra, liderando la victoria el jueves 142-138 de los Nuggets sobre Minnesota.

Esas 18 unidades llegaron en los últimos 2:53 minutos del tiempo extra, nada menos, y Jokic terminó con 56 tantos junto con 16 rebotes y 15 asistencias para el triple-doble número 179 en su carrera.

Ningún jugador en la historia de la NBA había logrado un triple-doble de 55-15-15 antes de que la obra maestra de Jokic coronara la jornada de cinco partidos del Día de Navidad de la liga.

Todo fue necesario para que los Nuggets, que jugó sin tres titulares habituales, superaran una actuación de 44 puntos de Anthony Edwards, quien envió el juego a tiempo extra con un tiro de tres puntos con un segundo por jugar en el tiempo reglamentario.

Edwards anotó 11 unidades en el tiempo extra, pero recibió dos faltas técnicas en el último minuto, una por sacar el balón de las manos de Jokic en un balón muerto después de una canasta.

Edwards anotó siete puntos rápidos al inicio del tiempo extra y con una racha de 9-0 los Wolves tomaron ventaja de 124-115 y silenciaron a la multitud en el Ball Arena.

Los Nuggets parecían acabados. Y el entrenador David Adelman pidió un tiempo con 2:59 restantes.

Fue entonces cuando Jokic tomó el control.

Los 27 puntos de los Nuggets desde ese momento establecieron un récord de la NBA para la mayor cantidad en un tiempo extra de cinco minutos, y comenzó con un tiro de tres puntos de Jokic en el minuto 2:53.

Jamal Murray, quien agregó 35 puntos, bloqueó un intento de Rudy Gobert y pasó a Tim Hardaway para un triple. Después de que Julius Randle hizo dos tiros libres, Jokic encestó otro triple, luego empató el marcador 126-126 con un tiro flotante con 1:26 restantes.

En los últimos 56 segundos, Jokic atinó 10 de 11 tiros libres, dándole 18 puntos en el período extra, rompiendo el récord de Steph Curry de 17 puntos en un solo tiempo extra establecido en 2016.

"El mejor jugador del mundo", admiró Adelman, enumerando lo que llamó una "línea estadística loca" y una eficiencia tremenda de Jokic, quien firmó 15 de 21 tiros, incluidos cuatro de seis desde más allá del arco, encestó 22 de 23 tiros libres y tuvo una proporción de asistencias a pérdidas de balón de 3-1.

"Seguiré diciendo: No se cansen de esto", dijo Adelman. "Es el mejor jugador del mundo, simplemente es así. Y lo que hace cada noche es importante para el juego del baloncesto. Es bueno para los deportes, es bueno para su entrenador".

Con los Wolves tan enfocados en Jokic, Murray atinó un récord personal de 18 triples y encestó la mitad de ellos, incluido un triple clave en el tiempo extra cuando estaba siendo defendido por Edwards y Jaden McDaniels.

"Sí, simplemente le dije al banco que iba a lanzar un tiro en suspensión por la forma en que estaban defendiendo a Jokic", dijo Murray. "La forma en que estaba anotando, estaban tan enfocados en él. No creo que haya lanzado durante la mayor parte del cuarto y el tiempo extra".

Los Nuggets están acostumbrados a las actuaciones superlativas de Jokic, pero esta se destacó dado que Denver desperdició una ventaja de 15 puntos al final del tiempo reglamentario y se quedó atrás por nueve en el tiempo extra.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes