No cometas estos errores al limpiar los muebles de madera

La madera es un material noble y versátil, protagonista en el diseño de muebles y en la decoración del hogar. Su apariencia cálida y sus texturas únicas aportan una elegancia atemporal, pero también requieren cuidados especiales para preservar su estado original. Aunque muchas personas valoran la belleza de sus muebles, es fácil pasar por alto los cuidados específicos que este material necesita.

Taylor Matthews, propietario de Sparkling Queens, un servicio de limpieza en Savannah, Georgia, señaló en una entrevista con Southernliving que los errores en la limpieza de muebles de madera son comunes y pueden afectar su apariencia y durabilidad. “La madera es porosa por naturaleza y se puede rayar, manchar o dañar fácilmente si se utilizan técnicas de limpieza inadecuadas”, explicó Matthews.

Para mantener la apariencia y durabilidad de los muebles de madera, se deben aplicar cuidados de forma constante. Foto: Archivo. (Fuente: Barcroft Media)

Cuáles son los errores más frecuentes que comenten las personas al limpiar sus muebles de madera

No considerar el tipo de acabado

Antes de limpiar, es importante observar el acabado que tiene el mueble. La madera puede estar tratada con diferentes tipos de recubrimientos, como barniz, goma laca o cera, o puede no tener ningún tratamiento. “La madera sin tratar tiende a ser más seca y mucho más susceptible a las manchas, mientras que una capa de barniz proporciona una cierta protección frente a los líquidos y el polvo”, explica Matthews. Por lo tanto, el tipo de acabado determinará la forma en que debe limpiarse el mueble.

Aplicar el limpiador directamente

Uno de los errores más comunes es rociar el limpiador directamente sobre la superficie de la madera. La madera, al ser un material poroso, puede absorber la solución limpiadora de manera desigual, dejando marcas visibles en el acabado. “Es mejor rociar el limpiador en un paño de microfibra antes de pasarlo sobre el mueble”, recomienda Matthews. De esta forma, se controla la cantidad de limpiador y se minimiza el riesgo de daños por exceso de humedad.

No limpiar el polvo antes de aplicar el limpiador

El polvo es abrasivo y puede provocar rayones cuando se frota sobre la madera. Antes de aplicar cualquier limpiador, se debe eliminar primero el polvo con un paño seco de microfibra. Matthews explica: “Si no se retira el polvo, es posible que se termine extendiendo sobre la superficie en lugar de eliminarlo”.

Excederse con la humedad

La madera es muy sensible a la humedad, y aunque la mayoría de los muebles cuentan con un recubrimiento protector, este no siempre es suficiente para proteger completamente el material. Un exceso de humedad puede hacer que se hinche o se deforme. “Solo se necesita una pequeña cantidad de limpiador, y debe aplicarse con suavidad. La madera debe quedar apenas humedecida, y no mojada”, advierte Matthews.

Utilizar abrillantadores de madera con silicona

Muchos abrillantadores contienen silicona, un componente que, si bien aporta brillo, tiende a crear una capa pegajosa que puede atraer polvo y suciedad con el tiempo.

Descuidar la limpieza periódica

La acumulación de polvo y suciedad en los muebles de madera se vuelve cada vez más difícil de eliminar cuanto más tiempo se deja sin atender. Matthews recomienda limpiar y desempolvar los muebles de madera al menos una vez al mes para evitar que la suciedad se adhiera al material y se convierta en una capa difícil de eliminar.

Colocar vasos o tazas directamente sobre la madera

Los muebles de madera son vulnerables a las marcas de agua, las cuales pueden dejar manchas o decoloraciones permanentes en la superficie. Colocar vasos, tazas o botellas sobre los muebles sin un posavasos puede provocar estas marcas y alterar el acabado. Matthews aconseja utilizar siempre un protector o posavasos para evitar estos daños.

Exponer los muebles a la luz solar directa

La luz solar puede dañar gravemente los muebles de madera al provocar decoloración y debilitamiento de la estructura. Los rayos ultravioleta desgastan el acabado, haciendo que la madera pierda su tono natural y, en casos graves, que se deteriore el material. Matthews recomienda colocar los muebles lejos de ventanas o puertas de cristal que permitan la entrada directa de luz solar. Si esto no es posible, se pueden usar cortinas o persianas para reducir la exposición.

El mantenimiento adecuado

Para limpiar los muebles de madera de manera eficaz sin dañarlos, Matthews sugiere comenzar siempre con un paño seco de microfibra para eliminar el polvo superficial. Luego, se puede aplicar una pequeña cantidad de limpiador de madera en un paño limpio y pasarlo suavemente sobre el mueble. Este procedimiento básico permite eliminar la suciedad sin rayar la superficie ni exponerla a la humedad excesiva.

Además, para mantener la apariencia y durabilidad de los muebles de madera, se deben aplicar estos cuidados de forma constante. Un buen mantenimiento preserva el valor estético de los muebles y asegura su funcionalidad y longevidad.

Por qué es importante cuidar los muebles de madera

La madera es uno de los materiales más atractivos en el diseño de interiores, y su durabilidad es otro de sus beneficios. Sin embargo, requiere una atención especial en su limpieza y cuidado para evitar el desgaste prematuro. Los consejos de Taylor Matthews resultan útiles tanto para quienes desean conservar su belleza, como para aquellos que buscan proteger una inversión a largo plazo.

LA NACION