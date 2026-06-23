"No era nada fácil", se felicita Deschamps al golear a Irak tras suspensión

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, festejó que sus jugadores mantuvieran la concentración para golear a Irak por 3-0, con doblete de Mbappé, para avanzar a los dieciseisavos de final en un duelo marcado por una suspensión de más de dos horas debido a una tormenta.

Mbappé anotó un doblete (14', 54') y quedó a dos tantos de las 18 dianas de Messi, mientras que Ousmane Dembélé (66') completó la cuenta con su primera anotación en una Copa del Mundo.

"La primera parte ya fue buena, quizá soy demasiado exigente. En la segunda parte, hemos tenido una remontada total, lo que no era fácil teniendo en cuenta lo que había pasado. Es algo muy positivo, nos hemos clasificado", dijo el timonel de Francia a la cadena francesa M6.

Para el DT "el tercer partido será decisivo" para la posición en que se clasificará en el grupo.

Sobre el gol de Dembélé, el timonel resaltó la "confianza" con la que llega el jugador.

"Confío en él. También tiene que recuperar referencias, que son diferentes de las que tiene con su club. Pero en el plano físico está cada vez mejor", resumió, saldando las críticas que recibió en el arranque del torneo el futbolista.