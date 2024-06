No es el 13 ni el 17: cuál es el número de la mala suerte en Powerball y Mega Millions y por qué

Escuchar

Hay dos loterías claves en Estados Unidos, que la mayoría de las personas al menos alguna vez quieren probar suerte: Mega Millions y Powerball. Cada una encierra su propia dinámica de juego, y las teorías sobre cómo hacer para ganar o qué se recomienda para tener suerte circulan por varios lados.

Sin embargo, poco se habla del foco contrario: qué no se recomienda hacer. Y algunos de esos consejos están relacionados con cábalas, las cuales son importantes tomarlas en cuenta si se es uno de esos jugadores que compran boletos de lotería con regularidad.

Cuál es el peor número para jugar a la lotería

El número de la mala suerte no es ni el 13 ni el 17. De acuerdo con un estudio elaborado por JustGamblers y recogido por rpp, el 47 es uno de los números más temidos de ambos juegos, al punto de que nunca se debería elegir. De acuerdo al informe de la empresa mencionada, que tiene como objetivo ayudar a que varios jugadores puedan armar sus boletos, este número es de muy mala suerte.

El 47 es el peor número para apostar. El motivo no es otro que que este número solo tiene una frecuencia promedio de 138 (Archivo) The Lotter

El motivo no es otro que que este número solo tiene una frecuencia promedio de 138. En Mega Millions, salió 161 veces en toda la historia. Mientras que 242 en Powerball. Por este motivo, hay que evitarlo si lo que se quiere es tener más chances de ganar, revelan en la compañía.

Y no sería el único “complejo”. Otros números se mencionan como “perjudiciales” en las jugadas, como el 46, 43, 41 y 44. Teniendo en cuenta estos tipos, se pueden programar estrategias distintas al armar las jugadas la próxima vez.

Los sorteos de lotería del Mega Millions y Powerball tienen resultados aleatorios: es imposible calcular matemáticamente qué combinación de números tiene más posibilidades de obtener premio. Y, de hecho, la probabilidad de ganar el premio mayor -que puede llegar a los 1.000 millones de dólares- es minúscula: una entre 302 millones en el Mega Millions y una entre 292 millones en el Powerball, reveló Telemundo a fines del año pasado.

Sin embargo, siempre hay un pero, y de ese pero puede resultar algo mejor. De acuerdo a lo informado por USA Today, los sorteos van cambiando su metodología para hacer más difícil obtener su premio -y por lo tanto permitir que se acumulen mayores cantidades, tentando a más gente a invertir su dinero en una aventura casi imposible-, pero no todos los números han sido igual de afortunados. No es cuestión de magia ni de suerte, es pura estadística -todos tienen la misma posibilidad de salir, pero no todos pueden salir todas las veces-, según revela el medio.

Hasta el año pasado, 65 de los 70 números en las bolas blancas del Mega Millions han aparecido en combinaciones ganadoras desde junio de 2023, por ejemplo.

Los números de la suerte en Powerball en 2024

7 (apareció 9 veces)

44 (apareció 9 veces)

43 (apareció 8 veces)

27 (apareció 7 veces)

41 (apareció 7 veces)

43 (apareció 7 veces)

Números en el Powerball rojo en 2024

23 (apareció 6 veces)

4 (apareció 4 veces)

8 (apareció 4 veces)

14 (apareció 4 veces)

15 (apareció 4 veces

21 (apareció 4 veces)

Para comprar un boleto de Powerball, es común que se utilice un papel en el que están todos los números y jugadas. Allí se debe marcar cuál va a ser el tipo de apuesta y las bolillas que se creen que saldrán en el sorteo.

LA NACION