"No hay posibilidad" de que un ataque de EEUU en Irán derive en un conflicto duradero, dice Vance

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el jueves que "no hay posibilidad" de que un ataque contra Irán —medida que el mandatario Donald Trump está considerando— desemboque en una guerra prolongada en la región, según una entrevista con The Washington Post.

"La idea de que vamos a estar en una guerra en Medio Oriente durante años, sin un final a la vista... no hay posibilidad de que eso ocurra", dijo Vance al diario, rechazando en esencia las críticas de que Washington podría quedar atrapado en un conflicto militar en esta volátil región si Trump ordenara ataques aéreos.

"Creo que todos preferimos la opción diplomática", dijo Vance, un veterano de la Marina de Estados Unidos que sirvió en la guerra de Irak. "Pero realmente depende de lo que hagan los iraníes y de lo que digan", agregó.

El gobierno de Trump concluyó el jueves en Ginebra una tercera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Omán. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, señaló que esta última ronda fue la "más intensa" hasta ahora.