Solo 100 personas en el mundo tendrán este Rolls-Royce eléctrico: el nuevo auto que esperan los millonarios

En el rubro automotriz, Rolls-Royce avanza en la creación de un auto eléctrico al que solo tendrán acceso 100 personas en todo el mundo. Como parte de una experiencia exclusiva, los clientes que encargaron estos modelos tienen un rol en el diseño. Se espera que las entregas a quienes accedan a estos modelos comiencen en 2028.

Así es el Project Nightingale de Rolls-Royce: la colección tendrá 100 autos eléctricos

Más allá de los distintos modelos que lanzó a lo largo de los años, esta vez la marca apostó por un nuevo enfoque. A pesar de que en diseño puede encontrarse una similitud con lo realizado en el pasado, el proceso por el que se determinarán los detalles es totalmente novedoso.

Así será el exclusivo Project Nightingale de Rolls-Royce, el auto eléctrico solo tendrán 100 personas que participaron en el diseño Rolls-Royce

Según presenta el sitio web oficial de Rolls-Royce, el Project Nightingale consiste en la fabricación de 100 autos eléctricos. Se trata de convertibles de dos asientos que tendrán un tamaño similar al Phantom Drophead Coupé.

Como referencia del diseño general, la estética de estos autos está relacionada con modelos de la marca donde el jazz y el Art Déco marcaron su influencia. A su vez, la parte delantera recuerda al prototipo de 103EX Concept, un vehículo experimental que marcó pautas sobre la movilidad de lujo.

Los modelos del Project Nightingale mantienen una estética moderna y similar a diseños recientes en la vista trasera. De esa manera, se combinan características clásicas y actuales en un mismo vehículo.

El Project Nightingale de Rolls-Royce combina un diseño clásico desde adelante y moderno desde atrás Rolls-Royce

En lo que respecta al funcionamiento, los autos serán eléctricos, con la misma ingeniería técnica que el resto de los modelos de la marca con esa característica.

Los 100 clientes participaron en el diseño de los modelos del Project Nightingale

La venta de estos modelos exclusivos tiene un componente de personalización para cada cliente. Desde hace años, la marca se mantuvo en contacto con cada uno de los conductores que tendrán estos vehículos.

Ese vínculo no fue solamente para dar información, sino para que el cliente tenga una participación activa. En ese tiempo, Rolls-Royce habló con los usuarios para que aporten su mirada y se involucren en el proceso de diseño.

Todos brindaron su visión y cada uno de los autos del Project Nightingale se presenta como una versión a medida. En ese sentido, la empresa asegura que el proceso de creación es tan importante como el resultado final.

Los 100 clientes exclusivos de Rolls-Royce que tuvieron esta posibilidad lograron integrarse al ecosistema de diseño de la marca y participar activamente para decidir cómo se verá y funcionará su auto.

El Project Nightingale de Rolls-Royce todavía está en etapa de diseño: comenzarán a entregarse en 2028

Según reveló la marca a Newsweek, el proceso de diseño del proyecto se completó en un 95%. Durante este año, se cerrarán los últimos detalles de cada uno de los modelos.

Cuando se termine esa etapa, Rolls-Royce hará una serie de pruebas de validación para confirmar las especificaciones técnicas a fines de 2027. Se espera que los modelos del Project Nightingale se entreguen a partir de 2028.