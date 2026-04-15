Claudia Sheinbaum, elegida por Time como una de las personalidades más importantes de 2026

La revista Time incluyó a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en su lista de personalidades más influyentes de 2026. Según el análisis de la publicación, la mandataria sorteó con éxito un inicio de gestión marcado por presiones políticas y económicas significativas.

Por qué la presidenta de México fue destacada por Time

El periodista Ioan Grillo, autor de la trilogía El Narco, destacó en Time que Sheinbaum demostró una habilidad notable en la diplomacia al lidiar con las amenazas de aranceles y las advertencias de ataques militares estadounidenses lanzadas por Donald Trump. La estrategia presidencial combinó el combate firme contra los carteles con una defensa serena de la soberanía nacional.

Según el periodista, esta gestión permitió que Sheinbaum consolidara su imagen como una líder popular que logra equilibrar el populismo con el pragmatismo, a pesar de los desafíos que enfrenta México en términos de criminalidad, economía estancada y una crisis de desaparecidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Archivo) YURI CORTEZ - AFP

La publicación destaca que la administración de Sheinbaum intensificó las operaciones contra laboratorios de droga y logró la captura del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

Sin embargo, expertos advierten que la muerte del líder criminal genera efectos imprevistos que desafían la meta de pacificación del gobierno, especialmente ante la cercanía del Mundial 2026, evento para el cual México solicitó autorización al Senado para el ingreso de militares estadounidenses destinados al adiestramiento.

Según el perfil publicado por Time, “con la economía mexicana estancada, la delincuencia aún crítica y decenas de miles de desaparecidos (...), puede ser una batalla cuesta arriba convertir su buen comienzo en un legado duradero”.

Otras personalidades latinas destacadas por Time

La revista Time también destacó a otras personalidades de origen latino.