"No sentí en ningún momento que ellos merecieran ganar", dice el DT de Ecuador

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, consideró que Costa de Marfil no mereció vencer en el debut de ambos equipos en el Mundial de 2026 este domingo en Filadelfia, donde la Tricolor perdió un invicto de 19 partidos.

El delantero del Manchester United Amad Diallo anotó el tanto del triunfo de los Elefantes, que no jugaban una Copa del Mundo desde 2014, en el minuto 90 tras un pase de Wilfried Singo.

El tanto en un partido cerrado y parejo supuso la pérdida de una invencibilidad de 12 empates y siete victorias que Ecuador había construido desde septiembre de 2024.

"No sentí en ningún momento que ellos merecieran ganar el partido, pero el fútbol no va de merecimientos, sino de concretar, y ellos concretaron la que tuvieron", dijo el técnico argentino en una rueda de prensa en el estadio Lincoln Financial Field.

"Cuando uno es tan superior y no concreta obviamente deja cierta posibilidad en la que el rival siente que ha sido muy inferior y que está con vida. También hay que recalcar que el ingreso de los futbolistas que ellos tienen ha marcado una diferencia, sobre todo con el ingreso de Diallo", sostuvo.

Beccacece se mostró dolido por el revés, que en parte atribuyó a un supuesto error del árbitro. En su concepto, el juez debió expulsar por doble amarilla al lateral marfileño Guéla Doué, lo que hubiera significado una gran ventaja para los sudamericanos.

"Si se hubiese aplicado el reglamento tal vez eso (el gol) no hubiese pasado, pero pasó. Lo que pasó ya está, no podemos volver atrás", agregó el argentino, que se estrenaba como DT en una Copa del Mundo.

Sin embargo, Beccacece se mostró esperanzado en que podrán revertir la situación y pelear por uno de los dos boletos del Grupo E para los dieciseisavos de final.

Alemania lidera la zona tras vapulear 7-1 al debutante Curazao este domingo en Houston. Los caribeños enfrentarán a los ecuatorianos el sábado en Kansas City.

"Lo que se viene tiene que ser afrontado de la misma manera, con mucha entereza, con mucha integridad y con mucha intensidad, esos son los puntos en los que nosotros nos vamos a enfocar para atender lo que viene", aseguró.

Por su parte, el capitán y goleador histórico de Ecuador, Enner Valencia, reconoció la dificultad de empezar perdiendo en un Mundial.

"Este grupo se ha caracterizado por salir de situaciones difíciles. Esta va a ser una más. Estoy seguro de que la vamos a sacar adelante", afirmó el exastro del West Ham y el Everton de Inglaterra.