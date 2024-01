escuchar

Mientras el mundo celebra el Año Nuevo, para algunas corporaciones el 1° de enero marca el fin del período de exclusividad para poder hacer uso de una variedad de obras artísticas, literarias y cinematográficas cuyos derechos de autor expiran por cumplirse el plazo que marca la ley, desde su registro original; tal es el caso de la icónica versión “Steamboat Willie” de Mickey Mouse; sin embargo, hay otros elementos icónicos que también caen en la categoría de Dominio Público desde hoy.

Jennifer Jenkins, directora del Centro para el Estudio del Dominio Público de la Universidad de Duke, en North Carolina, Estados Unidos, habló con la revista Rolling Stone para explicar que entre las obras que pronto serán accesibles para el público en general están las películas como The Circus, de Charlie Chaplin; The Cameraman, de Buster Keaton; y The Passion of Joan of Arc, de Carl Theodor Dreyer.

De hecho, la revista informó que en semanas recientes un usuario de YouTube logró subir a la plataforma una versión de la película muda The Man Who Laughs, sin mayores repercusiones por violar derechos de autor. “Disfrute de esta joya cinematográfica y de su encantadora narración que trasciende el tiempo”, refiere la cuenta RetroVibes.

Además de estas producciones audiovisuales, en la lista de materiales que quedarán libres de derechos de autor, también hay novelas de renombrados autores como W.E.B. DuBois, D.H. Lawrence y Erich Maria Remarque.

Otros personajes literarios que forman parte de la cultura popular, como Tigger, de Winnie the Pooh, y Peter Pan, también se vuelven accesibles para nuevas interpretaciones creativas a partir de la obra original. Sin embargo, es importante considerar que esta libertad corresponde únicamente a la historia plasmada en libros y algunas versiones cinematográficas, popularizadas por Disney, aún permanecen bajo protección.

El impacto se extiende más allá de las letras impresas y las imágenes en movimiento; canciones inolvidables también se unen al dominio público tras cumplirse 100 años de su publicación. Obras de Bessie Smith, Cole Porter, los Hermanos Marx y Bertolt Brecht, incluyendo la versión alemana de “Mack the Knife” de la ópera “The Threepenny Opera”, ahora están disponibles para nuevas adaptaciones.

Los derechos del ratón más famoso del mundo

“Desde la primera aparición de Mickey Mouse en el cortometraje de 1928 Steamboat Willie, la gente ha asociado al personaje con las historias, experiencias y productos auténticos de Disney. Eso no cambiará cuando expiren los derechos de autor de la película”, declaró un portavoz de Disney a la espera de la fecha de vencimiento de los derechos.

“Las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por la expiración de los derechos de autor de Steamboat Willie, y Mickey seguirá desempeñando un papel destacado como embajador mundial de Walt Disney Company en nuestras historias, atracciones de parques temáticos y productos”, aclaró el representante del emporio del entretenimiento para Rolling Stone.

Los derechos de autor de Mickey Mouse en el cortometraje mencionado vencen debido a la duración limitada de los derechos de autor según las leyes de EE.UU., que se modificaron en 1998 con la llamada Sonny Bono Copyright Term Extension Act o Ley de Extensión de Plazos de Derechos de Autor, que extendió la protección a un plazo a 95 años a partir de la publicación para las obras corporativas.