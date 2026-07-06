"No sorprende" la eliminación de Brasil, dice el argentino Paredes

Leandro Paredes, mediocampista de Argentina, aseguró este lunes que no le han causado sorpresa eliminaciones del Mundial, como la de Brasil, porque en este torneo "cualquiera le puede ganar a cualquiera".

"Obviamente que hace ruido ver afuera a Brasil", pero los resultados del Mundial "ya no sorprenden porque somos conscientes de que todas las selecciones son competitivas", afirmó Paredes antes de que Argentina efectuara su primer entrenamiento en Kennesaw (afueras de Atlanta) pensando en los octavos de final ante Egipto.

Brasil se despidió el domingo de la Copa del Mundo al caer 2-1 frente a Noruega en los octavos, su peor resultado desde 1990, después de que también cayeran Alemania y Países Bajos.

Argentina también se asomó a una derrota histórica en los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, a la que sólo pudo tumbar en la prórroga por 3-2.

"Como dije después de Cabo Verde, no hay partido fácil. Las selecciones están preparadas todas muy bien (...) Cualquiera le puede ganar a cualquiera", afirmó Paredes.

En el ámbito personal, al argentino le dolió ver a Neymar, su excompañero en el Paris Saint-Germain, llorando desconsoladamente tras esfumarse su sueño de conquistar un Mundial con la Canarinha.

"Lo vi y la verdad que duele verlo así. Como amigo, más allá de que sea Brasil, tengo un cariño muy grande por él. Le deseo siempre lo mejor", dijo el actual jugador de Boca Juniors.

Paredes, de 32 años, podría ser una de las novedades de la alineación del lunes de Lionel Scaloni, necesitado de refrescar un equipo con una preocupante falta de ideas más allá de las genialidades de Lionel Messi.

Las otras dudas son las mismas que en los partidos anteriores: Nicolás Tagliafico o Facundo Medina en el lateral izquierdo y Julián Álvarez o Lautaro Martínez en la punta de ataque.

Con una hora de retraso, Messi y el resto del plantel argentino se ejercitó al mediodía bajo un fuerte calor en instalaciones de la Universidad Estatal de Kennesaw, con el calvario de Cabo Verde sólo como recuerdo.

"Cabo Verde quedó atrás", subrayó Paredes. "No siempre se puede jugar de la mejor manera. Ganar sufriendo también es importante".

"Va a ser un partido difícil como todos en este Mundial", dijo el lateral Nahuel Molina sobre la escuadra egipcia que lidera Mo Salah. "Intentamos crecer desde la pelota y haciendo nuestro juego, siempre queremos ser protagonistas".