"No tenemos mucho que hablar y sí trabajar", afirma Vinícius tras el empate de Brasil

El delantero de la selección brasileña Vinícius Jr. lamentó este sábado el empate a uno en el debut en el Mundial contra Marruecos y afirmó que su equipo no tiene "mucho que hablar y sí trabajar".

"El debut siempre es muy difícil, pero tenemos que mejorar, seguir evolucionando, esto es la Copa del Mundo y no hay partidos fáciles", dijo Vini, autor del gol de Brasil, tras el encuentro, disputado en East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

"Tenemos que mantener más la pelota, quedarnos más con la pelota y moverla de un lado al otro, porque muchas veces el adversario sale a defenderse y salir al contraataque. Encajamos un gol en una contra", lamentó.

"No tenemos mucho que hablar y sí trabajar porque el próximo partido está muy cerca", declaró en alusión al encuentro que Brasil jugará el próximo viernes contra Haití.

Por su parte, el volante Bruno Guimarães afirmó que el primer tiempo le fue adverso a Brasil: "Encajamos muchas transiciones que complicaron nuestro juego. Después, logramos empatar y creo que fuimos mejores en el segundo tiempo, pero el empate permaneció".

Para el jugador del Newcastle inglés, "ahora hay que ganar los dos partidos que quedan".

"Todavía podemos quedar primeros. En 2018 también empatamos el primer partido y terminamos primeros de grupo. Falta mucho por suceder".

Guimarães admitió que "el primer partido siempre es complicado, los jugadores están más nerviosos de lo normal".

"Nos quedamos con la sensación que podríamos haberlo hecho mejor y lograr la victoria", añadió.

El defensa Danilo consideró que el empate fue "justo", porque en el segundo tiempo lograron arrinconar a los marroquíes, aunque reconoció que la Canarinha debe ser más eficaz.

El jugador del Flamengo consideró que es de "soberbia" hablar de una goleada en el próximo encuentro contra Haití.

"Tenemos que entrar para ganar el partido como sea, luego ya veremos lo que pasa, pero hay que ganar con un comportamiento justo, con sacrificio", declaró.

Por último, el técnico Carlo Ancelotti afirmó: "Fue un partido difícil, competido, luchado, contra un buen equipo".

"En la primera parte no hicimos un buen juego, pero estuvimos mejor en la segunda parte".

"Tenemos que mejorar", concluyó el italiano.