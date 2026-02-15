"No tengo idea" de mi futuro, asegura LeBron James

A punto de disputar su 22º Juego de las Estrellas, LeBron James afirmó este domingo que no ha tomado una decisión sobre su futuro en la NBA más allá de esta temporada con Los Angeles Lakers.

King James, de 41 años, se convertirá en agente libre al final de este curso y entre sus opciones está la de renovar su compromiso con los Lakers, unirse a otro equipo o emprender la retirada.

"Sí, quiero vivir", dijo el alero al ser preguntado si tenía definidos sus planes para la próxima campaña.

"Cuando lo sepa, ustedes lo sabrán. No sé, no tengo ni idea. Solo quiero vivir, eso es todo", zanjó el máximo anotador histórico de la liga de básquet.

Esta campaña James luce unos formidables promedios de 22 puntos y 7,1 asistencias y sigue protagonizando noches históricas, como la del pasado jueves cuando se convirtió en el jugador más veterano en lograr un triple doble.

El alero aseguró estar completamente concentrado en liderar a los Lakers en el cierre de la fase regular y los playoffs, mostrándose optimista en sus posibilidades siempre que puedan pasar página de las lesiones que han sufrido sus figuras, LeBron incluido.

"Esto está empezando de cara a la postemporada, no tiene nada que ver con eso", dijo James al rechazar que sienta una urgencia especial en este final de campaña.

"Misma motivación, misma mentalidad. Hemos superado el maratón (de fase regular) y ahora está a punto de empezar el sprint", afirmó.

- Expectante por el nuevo formato del All Star -

James compareció ante la prensa en el Intuit Dome de Inglewood, en el sur de Los Ángeles, un día después que el resto de participantes en la edición 75 del Juego de las Estrellas de este domingo.

Aunque su rendimiento sigue siendo extraordinario en este punto de su carrera, LeBron se quedó fuera de los titulares del All Star Game por primera vez desde 2004 y tuvo que figurar entre los reservas elegidos por los entrenadores.

Este domingo integrará el equipo más veterano de los tres en liza en el All Star, uno de los cuales reunirá por primera vez a los astros internacionales.

LeBron concedió que se debe dar una nueva oportunidad a este nuevo formato si bien se mostró favorable a la recuperación de la rivalidad entre la conferencia Este y la Oeste.

"Este-Oeste es definitivamente una tradición. Ha sido muy bueno (...) Pero están intentando algo. Veremos qué pasa", señaló.

"Pero Estados Unidos contra el mundo.... El mundo es gigantesco en comparación con Estados Unidos así que estoy tratando de entender cómo tiene sentido, pero no quiero profundizar demasiado en eso", apuntó.