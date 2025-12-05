"No tiene sentido": Trump quiere cambiar el nombre del fútbol americano

Entusiasmado por el sorteo del Mundial de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que habría que rebautizar el football americano, considerando que el balón redondo, llamado "soccer" en ese país, merece realmente el nombre de "fútbol".

"Tenemos un pequeño conflicto con otra cosa que se llama football. Pero cuando uno lo piensa (...) esto es el fútbol, no hay duda. Hay que encontrar otro nombre para todo lo que tenga que ver con la NFL (National Football League), el campeonato de football americano", dijo el presidente, que asistió en Washington al sorteo de la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

"No tiene ningún sentido, cuando uno lo piensa", agregó.

Para los estadounidenses, la palabra "football" designa espontáneamente al football americano, un deporte que se juega principalmente con las manos, completamente diferente de lo que el resto del mundo conoce bajo ese mismo nombre.

Todo el país, o casi todo, se paraliza cada año con la final del campeonato de la NFL, el Super Bowl, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se encargó el viernes de subrayar para el público estadounidense que el Mundial de 2026 será, en términos de importancia, el equivalente a 104 Super Bowls.

Apasionado por los deportes de todo tipo, Trump ha desarrollado una pasión particular por el fútbol que no deja de crecer a medida que se acerca el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año en Norteamérica.

