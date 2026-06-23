"No tuvimos recompensa", lamenta Tuchel tras empate 0-0 de Inglaterra ante Ghana

El seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, lamentó este martes el empate 0-0 de su equipo ante Ghana en la segunda jornada del Grupo L del Mundial, en el que su capitán, el goleador Harry Kane, erró una clara ocasión.

Tuchel cree que la selección de los Tres Leones hizo méritos para ganar, sin tener "recompensa"

"Normalmente, habría sido una ocasión clara para nosotros. Tuvimos una gran oportunidad y luego otra. El gol habría sido merecido", expresó el técnico sobre el fallo de Kane.

El delantero del Bayern Munich había firmado un doblete en el triunfo 4-2 de Inglaterra en su debut contra Croacia.

"Fuimos ganando intensidad" ante un rival muy defensivo, pero "no tuvimos recompensa", analizó.

Inglaterra, que queda muy cerca de los dieciseisavos de final, cerrará la primera fase el próximo sábado contra Panamá.

"No tengo ni idea", dijo Tuchel sobre sus planes. "Faltan cuatro días".