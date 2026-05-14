Noboa espera que cooperación antidrogas con EE.UU. aumente

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, expresó este jueves en Washington su esperanza de que la cooperación militar antidrogas con Estados Unidos aumente y anunció que el estado de excepción no será extendido en junio.

Víctima de elevados índices de inseguridad, Ecuador lanzó una vasta ofensiva policial y militar contra los cárteles de la droga, rápidamente elogiada por el gobierno de Donald Trump.

Washington aumentó su ayuda en inteligencia y luego reconoció que está ayudando militarmente en zonas de la frontera con Colombia, donde hubo incidentes con el país vecino.

"Lo espero, sí", respondió Noboa consultado sobre un eventual aumento de esa ayuda, en un evento celebrado en el Consejo Atlántico, un centro de análisis en Washington.

"El 40% de las drogas que salen de la región acaban en Estados Unidos, otro 40% en Europa. Así que es un problema continental", explicó.

"Es más barato, mejor y más seguro para los estadounidenses resolver el problema en su origen", añadió. Y para Ecuador también, afirmó.

Ecuador se ha convertido en un aliado destacado del denominado "Escudo de las Américas", la iniciativa de seguridad regional de Trump compartida por 17 países.

Como parte de la ofensiva, Ecuador impuso el estado de excepción.

El actual periodo de 60 días vence el 1 de junio, y no será extendido, aseguró Noboa, entrevistado por una periodista de NBC en el Consejo Atlántico.

"No será extendido. Si tenemos otro periodo en el que debemos llevar a cabo operaciones especiales, deberemos tener un nuevo estado de emergencia", precisó.

"Estamos en guerra", aseveró Noboa, que se reunió el miércoles con el vicepresidente JD Vance.

Miembros del Congreso mandaron una carta al Pentágono esta semana solicitando que se suspenda la ayuda militar a Ecuador ante acusaciones de Ongs de violaciones a los derechos humanos y de bombardeos indiscriminados.

Noboa descartó acusaciones de que ataques a principios de marzo en la frontera con Colombia acabaron con muertes de civiles inocentes. Ese tipo de acciones han provocado gran tensión con Bogotá.

"Son infundadas. Actuamos en base a inteligencia. No pueden probar, en esos alegatos, que [las víctimas] eran simplemente civiles que no tenían nada que ver con narcoterrorismo o con dar cobijo a exguerrilleros", aseguró.

Ecuador también defiende los ataques a presuntas narcolanchas por parte de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que han causado cerca de 200 muertos.

Esos ataques son considerados por organismos internacionales como ejecuciones extrajudiciales.

"Tenemos datos claros de miles de lanchas pesqueras que han sido interceptadas en toda la costa ecuatoriana, hasta El Salvador, transportando drogas, porque ese es el sistema", explicó el mandatario.