Nominada por 17ª vez al Óscar, la compositora Diane Warren dice que este año es diferente

Con diecisiete nominaciones al Óscar a mejor canción, nueve de ellas consecutivas, la compositora estadounidense Diane Warren se ha vuelto una presencia constante en la mayor gala de Hollywood.

Pero la número 17 este año, confesó Warren a la AFP, se siente "muy diferente".

"Este año es extra especial, porque la película para la cual escribí una canción es sobre mí", dijo la prolífica artista de 68 años.

Warren entró en la competencia con "Dear Me", una carta de amor propio y empoderamiento a la joven hostigada que fue.

Interpretada por la cantante Kesha, "Dear Me" es la pieza principal de la banda sonora de "Diane Warren: Relentless", un documental sobre la vida y la carrera de una de las compositoras más influyentes de la música en Estados Unidos, cuyas letras han sido entonadas por astros como Beyoncé, Celine Dion, Cher y la banda de rock Aerosmith.

"Esta es la canción más personal que he escrito para una película", dijo Warren. Y es a la vez, la pieza que le ha dado mayor respuesta de parte de la audiencia que se identifica con la problemática infancia de la estrella.

"Cuando era niña, me hostigaban mucho, ya sabes, los niños. No la tuve fácil creciendo. Y me sentía sola, y que el mundo estaba en mi contra", contó a la AFP.

"La música me salvó", agregó la afable liricista.

Fue por eso que, desde su éxito como artista, pensó en una canción inspiradora para musicalizar su historia de superación: "Quería escribirle 'vas a estar bien'".

"Te va a dar miedo ir a la escuela porque los niños te van a querer golpear o algo, pero, sabes, vas a estar bien".

"Y cuando vayas a tu reunión de exalumnos, ellos van a estar muy viejos, y tú todavía te vas a ver bien, encima", bromeó la cantante de pelo azabache, conocida por su estilo irreverente.

- "Los mejores" -

A pesar de la cantidad récord de nominaciones que atraviesan cinco décadas, Warren nunca ha ganado un Óscar competitivo.

Pero la compositora, que en 2022 recibió un galardón honorario de la Academia, sostiene que ser uno de los cinco candidatos a mejor canción en la más prestigiosa premiación de la industria del cine ya los convierte en ganadores.

"Nos elige lo mejor de lo mejor del planeta en música para cine del planeta: compositores, liricistas, editores musicales. ¡Los mejores!", dijo

"Así que si ellos te eligieron a ti de entre cientos de canciones o piezas, ganaste".

Warren competirá con "Golden", el pegajoso himno de "Las guerreras k-pop"; "Train Dreams", de "Sueños de Trenes"; "I Lied to You", de "Pecadores", y "Sweet Dreams of Joy", compuesta por Nicholas Pike para el documental "Viva Verdi!", que se adentra en una residencia para cantantes de ópera retirados en Italia.

Pike, que a diferencia de Warren nunca había sido nominado a un premio de la Academia, saboreó el momento: "Es muy agradable estar con todas estas personas", dijo refiriéndose a sus colegas nominados.

"Todos son ganadores".

La 98ª edición de los Premios de la Academia se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.