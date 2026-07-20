Norteamérica firma un Mundial exitoso y la Copa del Mundo ya vuela a España

La victoria de España contra Argentina por 1-0 en la prórroga puso fin el domingo en East Rutherford a un Mundial gigantesco organizado exitosamente en Norteamérica, mientras la Copa del Mundo aterrizará este lunes en Madrid para dar paso a las celebraciones por la segunda estrella de la Roja.

Con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, abucheado cuando saltó al césped acompañado por el patrón de la FIFA, Gianni Infantino, para la ceremonia de premiación, la Roja derrotó a Argentina con un solitario gol de Ferran Torres en el minuto 106.

"El gol ha sido de 47 millones de personas, no mío ni de los 26 jugadores", declaró el delantero del FC Barcelona en alusión al número aproximado de habitantes en España.

"España jugó mejor, realmente, pero ambos equipos jugaron bien. Llegaron a la final. Fue muy emocionante, la verdad. Parecía que España dominaba, pero fue un partido muy igualado, así que fue fantástico", analizó el propio Trump, quien se mostró orgulloso de la organización del torneo.

"Nunca ha habido nada parecido. Estamos muy orgullosos de nuestro país. Estamos muy orgullosos del trabajo que hizo todo el mundo... Este fue uno de los mayores eventos de cualquier tipo que se hayan celebrado jamás", celebró el presidente estadounidense, de 80 años.

- La Roja, fiel a su estilo -

La Roja se mantuvo fiel a su estilo, marcando la superioridad desde la posesión de la pelota y con una defensa de hierro que no permitió a Argentina un disparo a puerta hasta que la campeona de América ya estaba por detrás en el marcador.

Los albicelestes, además, jugaron toda la prórroga en inferioridad por la expulsión de Enzo Fernández tras ver una segunda amarilla por una fea entrada a Pau Cubarsí en los descuentos (90+3').

La prensa inglesa, aún caliente por la derrota sufrida ante la Albiceleste en semifinales, fue especialmente crítica con el juego agresivo que por momentos mostraron los argentinos, hasta el punto que The Telegraph tituló: "Fútbol 1. Criminales 0".

La superioridad de la Roja en el torneo quedó reflejada en los premios: el capitán Rodri Hernández fue designado el mejor futbolista de la competición; el defensa Pau Cubarsí (19 años) el premio al mejor joven y el portero Unai Simón el Guante de Oro, al recibir un solo gol en todo el certamen (en cuartos frente a Bélgica).

El único premio que no fue para un jugador de España es el de máximo goleador, que fue para el francés Kylian Mbappé, con 10 (Lionel Messi se quedó en ocho), quien además se convirtió en el anotador histórico de los Mundiales, con 22 tantos.

- Fiesta en Madrid... ¡y Buenos Aires!" -

"Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido. Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo", escribió la Casa Real en X.

Los reyes Felipe VI y Letizia estuvieron presentes en el estadio de las afueras de Nueva York, al igual que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y los máximos mandatarios de los otros dos países coorganizadores, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

En Madrid, multitudes festejaron la victoria y aguardan el lunes para recibir a los héroes en la plaza de Cibeles.

"Es la segunda, una alegría nueva. La única diferencia es que esta vez muchas personas han venido con más alegría que antes porque esta vez ya se creía que era posible. Antes solo era un sueño", resumió John Molina, de 40 años, recordando el primer título mundialista en Sudáfrica 2010.

El avión en el que viaja la delegación española, con la Copa del Mundo a bordo, aterrizará en Madrid sobre las 12.50 locales (10.50 GMT).

Por la tarde, tras las visitas protocolarias a las autoridades, a partir de las 19.00 GMT los campeones del mundo llegarán a la plaza Cibeles donde tendrá lugar el acto central de las celebraciones, informó la Federación Española.

- ¿Adiós de Messi y Scaloni? -

¿Y Argentina? Pese a la derrota, los argentinos también salieron a festejar el recorrido de la Albiceleste, con miles de personas en el Obelisco de Buenos Aires y un mensaje: "¡Gracias igual!".

El presidente argentino, Javier Milei, se expresó en el mismo tono: "Muchas gracias, jugadores! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió en X.

"Mucha gente ya se había conformado con ganarle a Inglaterra (en semifinales) y, pese a la derrota contra España, les ganamos a todos los demás rivales. En parte puede considerarse una victoria, porque Argentina volvió a demostrar que puede estar entre los mejores", explicó Luciano Ortega, estudiante de 20 años.

El vuelo con la delegación argentina aterrizará en Buenos Aires sobre las 17.00 locales (20.00 GMT) y muchos hinchas prometieron salir de nuevo a las calles para recibir al equipo.

La Albiceleste debe ya pensar en el futuro. Lionel Messi, a los 39 años, jugó el que debería ser su último partido en un Mundial y, más sorprendentemente, el DT Lionel Scaloni, el otro gran artífice de los títulos obtenidos en los últimos años, no aseguró su continuidad más allá de diciembre, cuando se le vence el contrato.

"Ya tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar, porque no sé si se puede hacer algo tan grande como esto", dijo Scaloni en la conferencia de prensa tras perder la final.