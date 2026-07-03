Noruega puede "parar a cualquiera", dice su portero antes de encarar a Brasil

Noruega puede detener a cualquier equipo en el Mundial 2026, dijo este viernes su experimentado portero, Orjan Nyland, dos días antes de que los Vikingos enfrenten a Brasil en octavos de final.

Los escandinavos pondrán a prueba su defensa, que ha recibido ocho goles en cuatro partidos, frente a la ofensiva brasileña que comandará Vinícius Jr. el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

"Si vemos cómo nos hemos clasificado (al Mundial), está como una de las mejores defensas en toda la clasificación de Europa, entonces yo tengo mucha confianza en mis compañeros", dijo el portero del Sevilla a periodistas en East Hanover, Nueva Jersey.

"Sabemos que tenemos que defender bien, pero sí, por lo que hemos hecho los últimos dos, tres años y que hemos logrado hasta ahora, estoy muy orgulloso de mis compañeros en la defensa y sabemos que podemos parar a cualquiera", agregó.

Nyland, de 35 años, custodió el pórtico en tres de los cuatro partidos que Noruega ha jugado en Norteamérica 2026, su primera Copa del Mundo.

Apenas no estuvo en la caída 4-1 ante Francia, en la que jugaron con suplentes y cuyo resultado afectó negativamente las estadísticas de la zaga noruega al cierre de la fase de grupos.

"Estamos enfrentando a un equipo muy fuerte, pero estamos aquí entre los últimos 16 del torneo y somos un equipo muy fuerte también, así que creo que podemos mejorar, podemos hacerlo mejor y creo que podemos ganar a Brasil", aseguró.

Las estadísticas en el juego en el MetLife Stadium jugarán a favor de los Vikingos, que nunca han perdido contra los pentacampeones del mundo (dos victorias, dos empates).

"Tenemos una gran posibilidad de entrar en los últimos ocho si estamos enfocados en hacer el mejor partido de nuestra vida", afirmó el guardameta, quien restó importancia a los efectos del calor en Estados Unidos.