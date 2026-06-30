Noruega se verá con Brasil en octavos del Mundial tras vencer 2 a 1 a Costa de Marfil

Noruega remó con paciencia y estrategia y clasificó a octavos de final tras vencer por 2-1 a Costa de Marfil, gracias al desempate anotado por su goleador Erling Haaland este martes en el Dallas Stadium de Texas.

Los "Vikingos", que se medirán con Brasil por un boleto a cuartos el 5 de julio en Nueva Jersey, abrieron el marcador a los 39 minutos con disparo cruzado y al ángulo de Antonio Nusa y sellaron el triunfo con el tanto del "androide" del Manchester City.

Los "Elefantes", que intentaron hasta el último minuto, habían logrado igualar antes con una jugada individual de Amad Diallo a los 74.