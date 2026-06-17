Noruega vence 4 a 1 a Irak con doblete de Haaland en su bautizo mundialista

Tras 28 años de ausencia, Noruega regresó este martes al Mundial con una victoria por 4 a 1 ante Irak de la mano de su estrella Erling Haaland, que en su bautizo mundialista marcó doblete y fue figura del partido

La selección escandinava dio un golpe de autoridad liderada por dos goles de Haaland (29’ y 43’), uno de Leo Ostigard (76’) y un tanto en contra de Amir Al-Ammari (90+6)

El empate parcial del conjunto iraquí lo anotó de un soberbio cabezazo el experimentado delantero Aymen Hussein (39’)

Más temprano, en el otro partido del Grupo I, Francia derrotó 3 a 1 a Senegal