"Nos quedan siete partidos", avisa De la Fuente tras empatar con Cabo Verde

"En nuestro planteamiento nos quedan siete partidos", señaló el seleccionador español Luis de la Fuente, haciendo referencia a que cree que la Roja jugará la final del Mundial 2026 a pesar de haber comenzado su andadura con un empate sin goles ante Cabo Verde este lunes en Atlanta.

- "Bajonazo evidente" -

"Bajonazo evidente cuando no tienes el resultado que quieres, ganar, pero en el vestuario para nada... Sabíamos de la dificultad, ante un equipo con un bloque bajísimo. Nos ha faltado frescura y finura".

"Me parecen muy bien el ruido y las nueces. Hoy hicimos 32 partidos invictos, el equipo tiene una fiabilidad extraordinaria en los números. No tuvimos el acierto en los pases finales y pasa esto, nada que genere dudas y preocupación excesiva, a seguir mejorando".

- ¿Demasiado tarde Lamine y Nico Williams? -

"Son dos futbolistas diferenciales, pero los que hemos tenido en el terreno de juego también lo son, aportan registros diferentes. Aportarán alternativas y el equipo seguirá creciendo. Lo que tenemos que hacer es coger el tono y el toque decisivo en este tipo de competición que iremos adquiriendo, no tengo ninguna duda".

"Lamine hoy ha demostrado lo que es nada más salir, modificando el comportamiento del rival, había tres jugadores haciendo ayudas, llegó el temor al rival... Pero era el tiempo que creíamos que podía jugar (25 minutos Yamal y ocho Williams). Cuando recuperemos la compenetración y la sensación de competición, el equipo estará mejor".

- "Claramente inferior" -

"Este tipo de competición es de dificultad extrema, con características diferentes y limitaciones. Cabo Verde es claramente inferior pero hizo las cosas muy bien. Un gol en la primera parte y el partido habría sido otro. Hay que tener un nivel de acierto muy alto para superar a los rivales. Tenemos que seguir poniendo alma, talento y corazón. Estamos supertranquilos, convencidos de que esto es muy largo. En nuestro planteamiento nos quedan siete partidos".

- ¿Cómo analizar el empate? -

"Mañana les pondré el numerito mágico de 32 (partidos sin perder), qué dudas podemos tener... sabemos de la dificultad de esta competición, falto finura y frescura, soy reiterativo. Tenemos que seguir apostando por nuestra idea y recuperar a los jugadores importantes que tendrán un peso importante según avance la competición".

"Lo analizaremos inmediatamente para darles la información mañana a los jugadores. Empatar ante Cabo Verde no estaba entre nuestros planes, así de claro, pero a veces el fútbol es así, a veces haces mucho y puedes hasta perder. No estamos aquí de gratis, estamos aquí como campeones de Europa".