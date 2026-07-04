"Nos vamos con la frente alta", dice el arquero de Paraguay

Paraguay se despide del Mundial Norteamérica 2026 "con la frente alta" tras caer en los octavos de final por 1-0 ante la favorita Francia, este sábado en Filadelfia, dijo el guardameta guaraní, Orlando Gill.

Kylian Mbappé rompió el cerrojo de la Albirroja al anotar de penal el tanto del triunfo a los 70 minutos.

"Nos vamos con la frente alta, Paraguay lo dejó todo en el campo", dijo el guardameta de San Lorenzo de Argentina, que en los minutos finales realizó una doble atajada ante un embate de Mbappé.

Si el árbitro no hubiera cobrado el penal, "lo habríamos podido llevar a alargue, porque lo supimos aguantar bastante bien", resaltó el portero.

Gill felicitó a Francia, una selección que tiene "jugadores rápidos, fueron a buscar un penal y (el árbitro) se los cobró", resumió.

Francia enfrentará a Marruecos en los cuartos de final.