Nueva acta de acusación de la justicia estadounidense contra Maduro y su esposa

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, extraídos a la fuerza del país en una operación militar estadounidense, fueron objeto el sábado de una nueva acusación por "narcoterrorismo" e importación de cocaína a Estados Unidos.

Pocas horas después del anuncio de la operación por parte del presidente Donald Trump, la Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, afirmó que la pareja había sido imputada por estos hechos ante un tribunal federal de Nueva York.

Si bien los cargos contra Nicolás Maduro y otros altos responsables venezolanos en este proceso eran conocidos desde 2020, el nombre de su esposa no había aparecido hasta ahora.

La acusación ampliada apunta ahora a seis personas, entre ellas Nicolás Maduro, Cilia Flores y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres clave del régimen.

Se les acusa, entre otras cosas, de haberse aliado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como con carteles criminales para "hacer llegar toneladas de cocaína a Estados Unidos".

Nicolás Maduro y su esposa se encuentran a bordo de un buque militar, y luego deberán ser presentados ante la justicia en Nueva York, indicó Donald Trump en Fox News.

"Enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense, en territorio estadounidense, ante tribunales estadounidenses”, aseguró la Fiscal General.

En agosto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado habían anunciado que duplicaban a 50 millones de dólares la recompensa por la detención de Nicolás Maduro y su ministro del Interior.