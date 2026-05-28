Nueva caída en las reservas de crudo de EE.UU.

Estados Unidos ha seguido aprovechando sus reservas comerciales y estratégicas de petróleo, según la agencia estadounidense de información de la energía, en un contexto de oferta reducida por la guerra en Oriente Medio.

En la semana que terminó el 22 de mayo, las reservas comerciales disminuyeron unos 3,3 millones de barriles, para ubicarse en 441,7 millones, en línea con lo previsto por los analistas, que esperaban una caída de tres millones, según el consenso de Bloomberg.

La reserva estratégica perdió unos nueve millones de barriles y quedó en uno de sus niveles más bajos desde abril de 2024.

Estados Unidos se propuso liberar de manera progresiva 172 millones de barriles de petróleo, de los 415 millones con que contaba su reserva estratégica a fines de febrero, para aliviar las tensiones sobre el suministro debido a la guerra en Oriente Medio.

Hasta ahora se han tomado de allí unos 50 millones de barriles.

La agencia también informó sobre una caída de las importaciones de crudo (-13,4% con respecto a la semana anterior) y de las exportaciones (-20,8%).

La producción se mantuvo estable y las refinerías trabajaron a 94,5% de su capacidad.