Nueva encuesta muestra la proyección de Kamala Harris para 2028 tras la aplastante derrota de Donald Trump

Un estudio reciente reveló cómo los votantes demócratas perciben el futuro político de la vicepresidenta Kamala Harris luego de su derrota en las elecciones presidenciales contra Donald Trump. La encuesta mostró que la excandidata se mantiene como la favorita para liderar el partido en 2028, por encima de otros nombres relevantes dentro de su espacio político.

Harris perdió frente a Trump tanto en el voto popular como en el Colegio Electoral (Foto AP/Alex Brandon)

A pesar de los resultados adversos en las urnas, donde el presidente electo republicano obtuvo el 50% del voto popular y 312 miembros del Colegio Electoral, frente al 49,8% y los 226 votos electorales de su adversaria oficialista, un 41% de los votantes demócratas señaló ahora que Harris es su opción principal para encabezar la candidatura presidencial en cuatro años.

Según la encuesta de Puck News y Echelon Insights, realizada sobre 1010 posibles votantes entre el 14 y el 18 de noviembre de este año, días después de los comicios, ningún otro aspirante dentro del partido logró cifras cercanas, lo que consolida a la vicemandataria saliente como una figura principal en el panorama político del partido.

Cuáles son los principales líderes demócratas tras las elecciones 2024

Además de la vicepresidenta, entre los posibles contendientes está el gobernador de California, Gavin Newsom, que aparece como el segundo favorito en la lista, aunque muy por detrás, con un modesto 8% de apoyo. El mandatario del Estado Dorado no se puede volver a postural para la gobernación, por lo que podría aspirar a la carrera presidencial.

El ranking de los dirigentes demócratas con más respaldo en EE.UU. Echelon Insights

Luego le sigue el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, con el 7%. Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien acompañó a Harris como compañero de fórmula en la elección presidencial de 2024, obtuvo un 6%.

Figuras de renombre como la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, quedaron más rezagadas en las preferencias, con un 4% y un 3%, respectivamente. Estos datos refuerzan la ventaja significativa de Harris frente a sus posibles rivales internos en el partido.

Preferencias republicanas: J.D. Vance lidera para 2028

El informe también midió el nivel de respaldo en el del otro lado del espectro político de EE.UU. Así, el vicepresidente electo, JD Vance, se posicionó como el principal candidato para liderar el Partido Republicano tras el segundo mandato de Trump. En específico, un 37% de los encuestados indicó que votarían por Vance en las primarias de 2028. Es que el empresario no podrá buscar la reelección, ya que las leyes estadounidenses no permiten que un político tenga tres mandatos, sean o no consecutivos.

JD Vance lidera las encuestas como posible sucesor de Trump en 2028 (AP Photo/Matt Rourke) Matt Rourke - AP

Otros nombres prominentes dentro del Grand Old Party (GOP) registraron niveles más bajos de apoyo. Nikki Haley y Vivek Ramaswamy alcanzaron un 9% cada uno, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, recibió un 8% de respaldo. Estos resultados sugieren que Vance podría convertirse en el próximo líder prominente del partido tras la administración de Trump, aunque falta mucho para este tipo de definiciones.

Las principales preocupaciones de los estadounidenses

Por otra parte, la encuesta consultó a los participantes sobre sus principales preocupaciones. El 27% mencionó el costo de vida en EE.UU.; otro 15% señaló al problema de la inmigración; y un 14% apuntó a los niveles de empleo y la economía. Otros aspectos que generaron preocupación en menor medida fueron el estado de la democracia, la corrupción, el aborto y el cambio climático.