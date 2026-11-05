Buscan al ganador de US$847 millones por el Powerball en Nueva Jersey

Un único boleto vendido en Nueva Jersey acertó los cinco números blancos y el Powerball del sorteo del miércoles 4 de noviembre y ganó el premio mayor de US$847 millones, según informaron medios locales. Un vocero de la Lotería de Nueva Jersey ubicó la venta en el condado de Bergen, pero hasta la mañana del jueves no se habían divulgado el comercio ni la identidad del ganador, y nadie había reclamado el premio.

Qué se sabe del boleto ganador del Powerball vendido en Nueva Jersey

Los números ganadores fueron 15, 34, 41, 53 y 56, con el Powerball 21 y un multiplicador Power Play de 2X. Es el noveno premio más grande en la historia del juego y el segundo de 2026 , después de los US$1.040 millones que ganó un boleto de Illinois el 12 de agosto.

, después de los US$1.040 millones que ganó un boleto de Illinois el 12 de agosto. Es el mayor Powerball ganado en Nueva Jersey. Supera los US$429,6 millones de 2016, cuando un boleto vendido en un 7-Eleven de Trenton se llevó el premio.

Un único boleto vendido en Nueva Jersey acertó los cinco números blancos y el Powerball del sorteo del miércoles 4 de noviembre y ganó el premio mayor de US$847 millones Fotomontaje editado con IA

Cuánto quedaría del premio tras las retenciones federales y de Nueva Jersey

La retención inicial combina 24% federal y 8% estatal. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) indica, en las instrucciones del formulario W-2G, que los premios de lotería de más de US$5.000 tienen una retención federal de 24%.

La División de Impuestos de Nueva Jersey fija 8% para premios de más de US$500.000 y lo aplica sobre el total, no solo sobre el excedente.

Con esas tasas, el pago único de US$363,1 millones sufriría retenciones por unos US$116,2 millones, según un cálculo basado en los porcentajes publicados.

Quedarían cerca de US$246,9 millones. La cifra no equivale al impuesto final, porque la retención es un adelanto que se ajusta al presentar la declaración.

Un único boleto vendido en Nueva Jersey acertó los cinco números blancos y el Powerball del sorteo del miércoles 4 de noviembre y ganó el premio mayor de US$847 millones Fotomontaje realizado con IA (Powerball)

Para los ganadores sin número de identificación del contribuyente (TIN, por sus siglas en inglés), como el número de Seguro Social, la norma estatal fija 8% en premios de más de US$10.000. En este caso la tasa coincide con la general. El IRS aplica una retención de respaldo de 24% cuando falta el TIN, igual a la retención regular.

Plazo y requisitos para cobrar el premio y mantener el anonimato

El precedente más cercano es el Mega Millions de US$1.130 millones sorteado el 26 de marzo de 2024, también ganado en Nueva Jersey. El ganador tardó casi nueve meses en presentarse.

En aquella oportunidad, el premiado eligió el pago en efectivo de US$537,5 millones y mantuvo el anonimato. Una ley de 2020 permite esa reserva de identidad, pero el ganador debe informar a la lotería.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.