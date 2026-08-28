Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el sábado 29 de agosto la temperatura rondará entre 67 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Noreste

: 2 a 6 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Elizabeth, New Jersey

El sábado 29 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 30 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.